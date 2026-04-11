Ekstraklasa koszykarzy: Wynik Czarni Słupsk \u2013 Śląsk Wrocław. Jak wrocławianie odwrócili losy meczu?

Śląsk Wrocław odrabia straty w Ekstraklasie koszykarzy

Spotkanie Ekstraklasy koszykarzy pomiędzy Energa Czarnymi Słupsk a Śląskiem Wrocław zakończyło się wynikiem 86:91 na korzyść gości. Mecz, który odbył się w Słupsku, był niezwykle zacięty, a jego losy ważyły się do ostatnich minut, dostarczając kibicom wielu emocji. Gospodarze, Energa Czarni Słupsk, dominowali w początkowych fazach, kończąc pierwszą kwartę z pięciopunktową przewagą 28:23, co zapowiadało ich kontrolę nad przebiegiem gry na własnym parkiecie.

W kolejnej odsłonie rywalizacji Śląsk Wrocław zdołał nieznacznie zmniejszyć dystans, wygrywając drugą kwartę 20:19, co nieco ograniczyło przewagę gospodarzy. Trzecia kwarta ponownie należała do słupszczan, którzy zdołali powiększyć swoje prowadzenie, kończąc ją wynikiem 25:24 na swoją korzyść. Przed decydującą kwartą Energa Czarni Słupsk utrzymywali solidną przewagę, co stawiało ich w dogodnej pozycji przed finałową odsłoną.

Kluczowa okazała się czwarta kwarta, w której Śląsk Wrocław zaprezentował imponujący finisz. Goście zdominowali ostatnie dziesięć minut, zdobywając aż 24 punkty przy zaledwie 14 punktach rywali. Ta dynamiczna zmiana pozwoliła im odrobić wszystkie straty i ostatecznie przypieczętować zwycięstwo. Ostateczny wynik 91:86 potwierdził niezwykłą skuteczność i determinację drużyny Śląska w kluczowych momentach spotkania.

Wśród zawodników Śląska Wrocław wyróżnił się Kadre Gray, który zdobył 22 punkty, będąc najskuteczniejszym graczem całego meczu. Wspierali go Jakub Nizioł z 16 punktami oraz Iussuf Sanon i Stefan Djordjević, obaj z dorobkiem 13 punktów. Po stronie Energa Czarnych Słupsk, Szymon Tomczak i Samuel Hines Jr. byli najlepsi, każdy z nich zapisał na swoim koncie po 18 punktów, jednak to nie wystarczyło do utrzymania prowadzenia i pokonania wrocławian.

