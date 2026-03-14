Ekstraklasa koszykarzy. Start Lublin zaskoczył Anwil, ale kto był prawdziwym bohaterem meczu?

PGE Start Lublin dominował w kluczowych momentach meczu

W zaciętym spotkaniu **koszykarskiej Ekstraklasy** drużyna PGE Start Lublin pokonała Anwil Włocławek, uzyskując wynik 97:91. Rywalizacja rozpoczęła się od wyrównanej walki, a pierwsza kwarta zakończyła się remisem 24:24. Kluczowa dla przebiegu meczu okazała się druga kwarta, w której gospodarze wyraźnie zdominowali parkiet. Zdobyli w niej aż 27 punktów, tracąc jedynie 12, co pozwoliło im zbudować znaczącą przewagę.

Pomimo imponującego comebacku Anwilu w trzeciej kwarcie, gdzie zdobył 33 punkty przy 26 Startu, lublinianie zdołali utrzymać prowadzenie. Ostatnia część meczu była również bardzo wyrównana, z minimalną przewagą Anwilu 22:20, jednak **wcześniejsza przewaga** okazała się decydująca. Ostatecznie PGE Start Lublin przypieczętował zwycięstwo, pokonując faworyzowanego rywala o sześć punktów.

Kto był najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku?

Wśród zawodników PGE Start Lublin na wyróżnienie zasługuje Liam O’reilly, który zdobył aż 26 punktów dla swojej drużyny. Tuż za nim uplasował się Jordan Wright z 24 punktami, co świadczy o **dużej sile ofensywnej** lubelskiego zespołu. Bryan Griffin dołożył 13 punktów, a Quincy Ford 11, co podkreśla równomierne rozłożenie odpowiedzialności za zdobywanie punktów.

W drużynie Anwilu Włocławek najjaśniejszą postacią był Elvar Fridriksson, autor 23 punktów. Trevon Allen również zaprezentował się bardzo dobrze, zdobywając 19 punktów, co czyniło go **jednym z kluczowych graczy** w próbach odwrócenia losów meczu. Michał Michalak dorzucił 13 oczek, a Eric Lockett 12, ale ich wysiłki nie wystarczyły do dogonienia gospodarzy w tym emocjonującym spotkaniu Ekstraklasy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.