Ekstraklasa koszykarzy. Dramatyczne rozstrzygnięcie w Krośnie o jeden punkt?

Przebieg meczu Miasto Szkła Krosno – GTK Gliwice

Spotkanie Ekstraklasy koszykarzy pomiędzy Miastem Szkła Krosno a Tauron GTK Gliwice od początku zapowiadało się emocjonująco. Pierwsza kwarta zakończyła się minimalną przewagą gospodarzy, wynoszącą 22:21. W drugiej odsłonie zespół z Krosna zdołał powiększyć swoje prowadzenie, wygrywając tę część meczu 24:16 i schodząc na przerwę z wynikiem 46:37 na swoją korzyść. Wypracowana przewaga dziewięciu punktów dawała Miastu Szkła pewien komfort przed drugą połową.

Jednak po zmianie stron obraz gry uległ znaczącej zmianie. Trzecia kwarta należała do gości z Gliwic, którzy zaprezentowali imponującą skuteczność i determinację. Tauron GTK Gliwice zdominowało tę część spotkania, wygrywając ją z wyraźną przewagą 28:17, co pozwoliło im odrobić straty i objąć prowadzenie. Przed decydującą czwartą kwartą to zespół z Gliwic prowadził 65:63.

Kluczowi gracze i końcowe rozstrzygnięcie?

Ostatnia kwarta to była prawdziwa walka o każdy punkt, w której ostatecznie lepsze okazało się Miasto Szkła Krosno. Gospodarze zdołali odzyskać inicjatywę, wygrywając decydującą część meczu 25:22. Dzięki temu zwycięstwu Krosno triumfowało w całym spotkaniu z minimalną przewagą 88:87, co podkreśla dramatyzm i niezwykłą zaciętość pojedynku do ostatnich sekund. Każda akcja mogła zadecydować o końcowym wyniku.

Indywidualnie w zespole Miasta Szkła Krosno wyróżnił się Benjamin Shungu, zdobywca 26 punktów. Kluczowe punkty dołożyli także Ivica Radić (15 punktów) i Leemet Bockler (12 punktów). Po stronie Tauron GTK Gliwice najskuteczniejszy był Jaiden Delaire z 20 punktami, a wspierali go Ivan Almeida (17 punktów) i Kacper Gordon (14 punktów). To właśnie ich skuteczność utrzymywała nadzieję na zwycięstwo gości do samego końca spotkania.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.