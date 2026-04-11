Ekstraklasa koszykarzy. Anwil Włocławek triumfuje w Krośnie, ale z jaką przewagą

Dominacja Anwilu Włocławek w Ekstraklasie

Spotkanie Ekstraklasy koszykarzy pomiędzy Miastem Szkła Krosno a Anwilem Włocławek zakończyło się zwycięstwem gości wynikiem 101:87. Pierwsze dwie kwarty charakteryzowały się dużą zaciętością i wyrównaną walką o każdy punkt na boisku, co zwiastowało emocjonującą kontynuację rywalizacji w tej prestiżowej lidze. Pierwsza odsłona meczu przyniosła remis 26:26, świadcząc o początkowej równowadze sił.

W drugiej kwarcie gospodarze, Miasto Szkła Krosno, zdołali nieznacznie odskoczyć, schodząc na przerwę z prowadzeniem 53:51. Druga połowa meczu przyniosła jednak zdecydowany zwrot akcji, gdzie Anwil Włocławek przejął inicjatywę i konsekwentnie budował przewagę. Trzecia kwarta zakończyła się wynikiem 24:17 na korzyść Anwilu, a ostatnia odsłona tylko potwierdziła ich dominację, dając rezultat 26:17 dla gości, co ostatecznie przypieczętowało ich triumf.

Którzy zawodnicy byli najlepszymi strzelcami meczu?

W szeregach zwycięskiej drużyny Anwilu Włocławek najlepszym strzelcem okazał się Tyler Wahl, który zdobył imponujące 25 punktów, wykazując się dużą skutecznością pod koszem. Solidne wsparcie w ofensywie zapewnili mu A.J. Slaughter z 20 punktami oraz Shaq Buchanan, który dołożył 16 oczek do łącznego dorobku drużyny. Elvar Fridriksson również miał znaczący wkład w wynik, kończąc mecz z 14 punktami na swoim koncie, co pokazuje szerokie spektrum ofensywne Anwilu.

Po stronie Miasta Szkła Krosno, mimo ostatecznej porażki, wyróżnił się Jairus Hamilton z dorobkiem 25 punktów, stając się tym samym czołowym strzelcem gospodarzy i udowadniając swoją wartość. Ivica Radić dorzucił 16 punktów, a Michał Jankowski zakończył spotkanie z 15 punktami, również będąc kluczowym elementem ataku. Leemet Bockler również przyczynił się do wyniku drużyny, zdobywając 12 punktów w starciu z Anwilem Włocławek, co wskazuje na próbę nawiązania walki przez zespół z Krosna.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.