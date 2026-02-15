Ekstraklasa koszykarek: KSSSE Enea AJP triumfuje w Lublinie. Co zadecydowało o zwycięstwie?

Zacięty mecz Ekstraklasy koszykarek w Lublinie

Mecz Ekstraklasy koszykarek między Lotto AZS UMCS Lublin a KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski zakończył się wynikiem 70:75 dla drużyny gości. Pierwsza kwarta spotkania była niezwykle wyrównana, co potwierdza rezultat 16:16. Druga i trzecia część meczu przyniosły jednak wyraźną przewagę zespołu z Gorzowa.

KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. kolejno wygrywała kwarty 15:20 i 16:22, budując solidną przewagę nad gospodyniami. Mimo to, Lotto AZS UMCS Lublin wykazał się determinacją w ostatniej odsłonie gry, zwyciężając ją 23:17. Ta próba odwrócenia losów spotkania nie wystarczyła jednak do odrobienia strat i zmiany ostatecznego wyniku.

Kluczowe zawodniczki i ich dorobek punktowy?

W szeregach zwycięskiej drużyny KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski na pierwszy plan wysunęła się Ashley Owusu, zdobywając imponujące 30 punktów. Ważny wkład w końcowy sukces miała również Courtney Hurt, która dorzuciła do puli 21 punktów. Charisma Osborne i Weronika Telenga zdobyły po 7 punktów, a Wiktoria Stasiak uzupełniła wynik 6 punktami.

Dla Lotto AZS UMCS Lublin najskuteczniejszą zawodniczką okazała się Klaudia Wnorowska, autorka 16 punktów. Aldona Morawiec dołożyła 15 oczek, a Markeisha Gatling zgromadziła ich 13. Aleksandra Wojtala zanotowała 10 punktów, natomiast Brooque Williams 8. Mimo tych indywidualnych osiągnięć kluczowych koszykarek, drużyna z Lublina musiała uznać wyższość rywalek.

