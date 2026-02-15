Ekstraklasa koszykarek: KSSSE Enea AJP triumfuje w Lublinie. Co zadecydowało o zwycięstwie?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-02-15 17:22

W emocjonującym spotkaniu Ekstraklasy koszykarek doszło do zaciętej rywalizacji pomiędzy Lotto AZS UMCS Lublin a KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski. Mecz ten dostarczył wielu wrażeń, a jego przebieg pokazał, że o zwycięstwie w **Ekstraklasie koszykarek** często decydują detale. Wynik końcowy z pewnością wzbudził wiele dyskusji wśród fanów obu drużyn, stawiając pytanie o kluczowe momenty starcia.

Ekstraklasa koszykarek: K.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Pomarańczowa piłka do koszykówki z czarnymi liniami i napisem "Wilson" na środku unosi się w powietrzu, otoczona rozłożonymi dłońmi trzech osób z ciemną skórą, próbujących ją złapać. Po lewej stronie widać rękę w białym, długim rękawie ochronnym z teksturą przypominającą plastry miodu na łokciu. Po prawej stronie znajdują się dwie ręce, jedna z czarną opaską na nadgarstku, a druga należąca do gracza w czarnej opasce na włosach. W tle widoczny jest niewyraźny kosz do koszykówki i trybuny z publicznością, a podłoga boiska jest w kolorze jasnego drewna z niebieskimi liniami i logo.

Zacięty mecz Ekstraklasy koszykarek w Lublinie

Mecz Ekstraklasy koszykarek między Lotto AZS UMCS Lublin a KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski zakończył się wynikiem 70:75 dla drużyny gości. Pierwsza kwarta spotkania była niezwykle wyrównana, co potwierdza rezultat 16:16. Druga i trzecia część meczu przyniosły jednak wyraźną przewagę zespołu z Gorzowa.

KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. kolejno wygrywała kwarty 15:20 i 16:22, budując solidną przewagę nad gospodyniami. Mimo to, Lotto AZS UMCS Lublin wykazał się determinacją w ostatniej odsłonie gry, zwyciężając ją 23:17. Ta próba odwrócenia losów spotkania nie wystarczyła jednak do odrobienia strat i zmiany ostatecznego wyniku.

Kluczowe zawodniczki i ich dorobek punktowy?

W szeregach zwycięskiej drużyny KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski na pierwszy plan wysunęła się Ashley Owusu, zdobywając imponujące 30 punktów. Ważny wkład w końcowy sukces miała również Courtney Hurt, która dorzuciła do puli 21 punktów. Charisma Osborne i Weronika Telenga zdobyły po 7 punktów, a Wiktoria Stasiak uzupełniła wynik 6 punktami.

Dla Lotto AZS UMCS Lublin najskuteczniejszą zawodniczką okazała się Klaudia Wnorowska, autorka 16 punktów. Aldona Morawiec dołożyła 15 oczek, a Markeisha Gatling zgromadziła ich 13. Aleksandra Wojtala zanotowała 10 punktów, natomiast Brooque Williams 8. Mimo tych indywidualnych osiągnięć kluczowych koszykarek, drużyna z Lublina musiała uznać wyższość rywalek.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.