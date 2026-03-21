Ekstraklasa koszykarek: KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. wygrywa w ćwierćfinale. Co zadecydowało o porażce VBW Gdynia?

KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. zwycięża w pierwszym ćwierćfinale

Zespół KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. rozpoczął rywalizację play off w Ekstraklasie koszykarek od pewnego zwycięstwa nad VBW Gdynia. Mecz zakończył się wynikiem 87:75 dla gospodyń, które tym samym objęły prowadzenie 1-0 w serii rozgrywanej do trzech wygranych. Poszczególne kwarty przebiegały pod ich kontrolą, co potwierdzają wyniki: 18:17, 27:25, 27:20 oraz 15:13, wskazujące na konsekwentne budowanie przewagi przez gorzowianki.

Kluczowe role w zwycięstwie KSSSE odegrały Rebeka Mikulasikova i Ashley Owusu, które wspólnie zdobyły aż 39 punktów dla swojego zespołu. Mikulasikova zanotowała 23 punkty, będąc najskuteczniejszą zawodniczką meczu po stronie gospodyń, podczas gdy Owusu dorzuciła 16 punktów. Ich skuteczność na parkiecie znacząco przyczyniła się do pozytywnego startu w walce o półfinał, dając drużynie solidną podstawę przed kolejnym spotkaniem.

VBW Gdynia – analiza punktacji. Kto się wyróżnił?

W szeregach VBW Gdynia na wyróżnienie zasługiwały dwie zawodniczki, Leah Scott i Anna Jakubiuk, które były głównymi motorami napędowymi ofensywy. Scott zdobyła 25 punktów, będąc najskuteczniejszą koszykarką na całym parkiecie, natomiast Jakubiuk dołożyła 22 punkty. Ich indywidualne osiągnięcia pozwoliły drużynie z Gdyni utrzymać się w grze przez większą część spotkania, mimo ostatecznej porażki. Pozostałe koszykarki VBW Gdynia nie były w stanie zapewnić wystarczającego wsparcia punktowego, co wpłynęło na końcowy rezultat meczu.

Drugi mecz tej ćwierćfinałowej serii Ekstraklasy koszykarek zaplanowano na najbliższą niedzielę. Ponownie odbędzie się on w Gorzowie Wielkopolskim, a jego początek wyznaczono na godzinę 18:00. Dla VBW Gdynia będzie to kluczowa szansa na wyrównanie stanu rywalizacji i odzyskanie inicjatywy przed powrotem na własny parkiet. KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. będzie natomiast dążyć do umocnienia swojej pozycji i przybliżenia się do awansu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.