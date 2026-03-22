Ekstraklasa koszykarek. KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. na prostej do półfinału?

Wynik drugiego meczu ćwierćfinałowego.

Drugie spotkanie ćwierćfinałowe w ramach Ekstraklasy koszykarek przyniosło zwycięstwo drużynie KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. Zespół z Gorzowa pokonał VBW Gdynia wynikiem 84:66, kontynuując swoją dominację w serii. Po zaciętych pierwszych dwóch kwartach, gospodynie znacznie zwiększyły przewagę w trzeciej części meczu, co przesądziło o losach spotkania. Ostateczny rezultat utwierdził kibiców w przekonaniu o sile gorzowskiej ekipy.

Rywalizacja w play off toczy się do trzech zwycięstw, a obecny stan serii wynosi 2-0 na korzyść KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. To stawia VBW Gdynia w niezwykle trudnej sytuacji przed kolejnym meczem. Zwycięstwo było kluczowe dla umocnienia pozycji Gorzowa w dążeniu do awansu do półfinału. Kolejne spotkanie będzie decydujące dla dalszych losów obu drużyn w tegorocznych rozgrywkach.

Indywidualne osiągnięcia koszykarek Gorzowa.

W szeregach KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. na wyróżnienie zasługuje kilka zawodniczek, które przyczyniły się do zwycięstwa. Najwięcej punktów dla triumfującej drużyny zdobyła Courtney Hurt, notując 15 oczek. Ważne wsparcie zapewniły także Rebeka Mikulasikova z 13 punktami oraz Klaudia Gertchen i Ashley Owusu, które dorzuciły po 12 punktów każda. Charisme Osborne dołożyła 10 punktów, prezentując swoją wszechstronność na boisku.

Pozostałe punkty dla Gorzowa zdobyły Weronika Telenga (8), Magdalena Szymkiewicz (6), Wiktoria Stasiak (6) oraz Magdalena Kloska (2). Cała drużyna zaprezentowała się z solidnej strony, co przełożyło się na komfortowe zwycięstwo w drugiej grze ćwierćfinałowej. Skuteczna i zespołowa gra była kluczem do sukcesu w tym ważnym starciu play off Ekstraklasy koszykarek.

Jaka była skuteczność VBW Gdynia?

Po stronie VBW Gdynia, mimo poniesionej porażki, indywidualnie wyróżniła się Anna Jakubiuk, która zdobyła aż 18 punktów, będąc najskuteczniejszą zawodniczką całego meczu. Julia Wysocka również zaprezentowała dobrą formę, dokładając do dorobku zespołu 17 punktów. Karolina Maj zdobyła 12 punktów, a Leah Scott przyczyniła się do wyniku z 11 punktami. Te indywidualne osiągnięcia nie wystarczyły jednak do pokonania rywalek.

Mimo tych imponujących występów, drużyna z Gdyni nie była w stanie sprostać dominacji zespołu z Gorzowa. Zuzanna Czurgiel zdobyła 6 punktów, a Weronika Szer dołożyła 2 oczka. VBW Gdynia będzie musiała przeanalizować swoją grę i poprawić skuteczność w obronie. Nadchodzące spotkanie będzie ich ostatnią szansą na odwrócenie losów serii i utrzymanie się w walce o półfinał.

Kiedy odbędzie się trzeci mecz?

Trzecie spotkanie w ramach ćwierćfinałowej rywalizacji Ekstraklasy koszykarek zaplanowano na środę. Mecz odbędzie się w Gdyni, gdzie VBW Gdynia będzie miała przewagę własnego parkietu, co może być dla nich istotnym atutem. Początek spotkania ustalono na godzinę 18:00, co daje obu drużynom czas na odpowiednie przygotowania. Stawką meczu jest utrzymanie nadziei na awans do dalszej fazy rozgrywek dla gdyńskiej drużyny.

Jeśli VBW Gdynia nie zdoła wygrać tego meczu przed własną publicznością, KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. zapewni sobie awans do półfinału play off z wynikiem 3-0 w serii. Będzie to kluczowy moment dla losów całej rywalizacji i jeden z najbardziej emocjonujących meczów. Z pewnością będzie to intensywne i pełne emocji widowisko, które zadecyduje o dalszych poczynaniach w tegorocznej Ekstraklasie koszykarek.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.