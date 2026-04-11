Ekstraklasa koszykarek: Enea AZS Politechnika Poznań w finale. Jak zakończył się decydujący półfinał?

Enea AZS Politechnika Poznań w finale

W piątym meczu półfinałowym Ekstraklasy koszykarek drużyna KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. zmierzyła się z Enea AZS Politechniką Poznań. Spotkanie zakończyło się wynikiem 60:80, z czego zwycięsko wyszły poznanianki. Mecz był kluczowy w rywalizacji play off, prowadzonej do trzech zwycięstw.

Po tym spotkaniu stan rywalizacji wynosi 3-2 na korzyść Enea AZS Politechniki Poznań. Dzięki temu zwycięstwu, zespół z Poznania zapewnił sobie awans do finału rozgrywek. Ich finałowym przeciwnikiem będzie Lotto AZS UMCS Lublin, natomiast KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. zagra o trzecie miejsce z 1KS Ślęzą Wrocław.

Kto zdobył najwięcej punktów w meczu?

W zespole KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp. wyróżniły się dwie zawodniczki. Najwięcej punktów zdobyła Courtney Hurt, która zapisała na swoim koncie 24 oczka. Weronika Telenga również przyczyniła się do wyniku drużyny, zdobywając 10 punktów, a Magdalena Szymkiewicz dodała 6 punktów.

Dla Enea AZS Politechniki Poznań również kilka zawodniczek zanotowało dwucyfrowe wyniki. Jessica Carter była liderką, zdobywając 20 punktów. Jovana Popović uzyskała 14 oczek, a Hannah Hank dołożyła 13 punktów, przyczyniając się do wygranej swojego zespołu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.