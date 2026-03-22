Ekstraklasa koszykarek: AZS UMCS Lublin triumfuje nad Wisłą Kraków. Co to oznacza dla serii play-off?

Przebieg drugiego ćwierćfinałowego meczu

Drugi mecz ćwierćfinałowy Ekstraklasy koszykarek, w którym Lotto AZS UMCS Lublin podejmował Wisłę Kraków, zakończył się zwycięstwem gospodarzy. Spotkanie rozegrane na lubelskim parkiecie przyniosło wynik 66:57, potwierdzając dominację lubelskiego zespołu w kluczowych momentach. Poszczególne kwarty dostarczyły wielu emocji, choć ostateczne rozstrzygnięcie wskazało na wyraźną przewagę AZS UMCS.

Zwycięstwo Lotto AZS UMCS Lublin oznacza, że stan rywalizacji play-off do trzech zwycięstw wynosi już 2-0 dla lubelskiej drużyny. Taki rezultat stawia Wisłę Kraków w bardzo trudnej sytuacji, wymagającej od nich nadzwyczajnej mobilizacji w kolejnych spotkaniach. Lublinianki są teraz o krok od awansu do kolejnej fazy rozgrywek, co jest efektem ich konsekwentnej gry w obydwu dotychczasowych starciach.

Kto zdobył najwięcej punktów w meczu?

W szeregach Lotto AZS UMCS Lublin najlepszą skutecznością punktową wykazała się Robbi Ryan, autorka 22 punktów, co było kluczowe dla końcowego triumfu. Wspierały ją Kamila Borkowska i Klaudyna Wnorowska, które zdobyły po 12 punktów każda. Ważne trafienia dołożyły również Dragana Stankovic z 9 punktami oraz Brooque Williams, zdobywczyni 8 oczek, co złożyło się na solidny wynik drużyny.

Dla Wisły Kraków najwięcej punktów zdobyła Ja’leah Williams, notując na swoim koncie 17 oczek, co jednak nie wystarczyło do odwrócenia losów meczu. Agata Gilmajster dołożyła 11 punktów, a Sara Vujacic 10. Trzeci, a ewentualnie także czwarty mecz tej serii ćwierćfinałowej, odbędą się w Krakowie w środę i czwartek. Tam Biała Gwiazda będzie miała szansę na rewanż i walkę o przedłużenie swoich nadziei na awans.

