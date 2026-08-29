Ekstraklasa. KGHM Zagłębie Lubin i Pogoń Szczecin bez goli

Mecz bez bramek w Lubinie

W spotkaniu piłkarskiej Ekstraklasy rozegranym w Lubinie, miejscowe KGHM Zagłębie zremisowało z Pogonią Szczecin 0:0. Mimo prób z obu stron, żadnej z drużyn nie udało się pokonać bramkarza rywali. Na trybunach zasiadło 6 123 widzów, a mecz sędziował Paweł Raczkowski z Warszawy.

Kluczowym momentem spotkania była 23. minuta, kiedy to zawodnik Pogoni Szczecin, Filip Cuić, otrzymał czerwoną kartkę za kopnięcie rywala. Od tego momentu goście musieli grać w dziesiątkę, co znacząco wpłynęło na przebieg rywalizacji.

Kartki i składy obu drużyn

W trakcie meczu arbiter pokazał kilka żółtych kartek. W drużynie gospodarzy ukarani zostali Filip Kocaba, Michalis Kossidis, Kamil Nowogoński i Roman Jakuba. W zespole gości żółte kartoniki obejrzeli Valentin Cojocaru, Kellyn Acosta oraz Benjamin Mendy.

W barwach Zagłębia wystąpili m.in. Zlatan Alomerović i Marcel Reguła, a z ławki rezerwowych pojawili się Sebastian Kerk czy Filip Szymczak. Pogoń Szczecin reprezentowali m.in. Valentin Cojocaru, Patryk Dziczek i Paul Mukairu.