Ekstraklasa. Jesus Imaz dogonił Andrzeja Jarosika, zobacz klasyfikację Klubu 100

Historyczne trafienie mimo porażki

Jesus Imaz wpisał się na listę strzelców podczas niedzielnego spotkania ligowego. Jego Jagiellonia Białystok przegrała 1:2 z Górnikiem Zabrze, jednak dla Hiszpana był to ważny moment. Zdobywając swoją 113. bramkę, awansował na 16. miejsce w klasyfikacji najlepszych snajperów polskiej Ekstraklasy, doganiając Andrzeja Jarosika.

Hiszpański napastnik od lat udowadnia swoją skuteczność na polskich boiskach. Do zaszczytnego "Klubu 100", grupującego zawodników z co najmniej setką goli, dołączył w sierpniu 2025 roku. Jego kariera w Polsce to pasmo regularnych strzeleckich osiągnięć.

Kto jest liderem Klubu 100?

Droga Jesusa Imaza na polskie stadiony rozpoczęła się w 2017 roku. Pierwsze 14 trafień zanotował, reprezentując barwy Wisły Kraków, po czym przeniósł się do Białegostoku. Jako zawodnik Jagiellonii strzelił już 99 goli, stając się jednym z najważniejszych graczy w historii tego klubu.

Czołówka historycznej klasyfikacji pozostaje niezmienna od lat. Najskuteczniejszym graczem w historii polskiej najwyższej klasy rozgrywkowej jest Ernest Pohl z 186 golami. Tuż za nim plasują się Lucjan Brychczy (182) oraz Tomasz Frankowski (168 bramek).