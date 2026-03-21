Ekstraklasa: Jagiellonia – Wisła Płock 1:2. Jak doszło do sensacyjnego rozstrzygnięcia?

Szybkie prowadzenie Jagiellonii i odpowiedź Wisły

Mecz Ekstraklasy rozpoczął się od zdecydowanej przewagi Jagiellonii Białystok, co szybko przełożyło się na zmianę wyniku. W 11. minucie spotkania Samed Bazdar skutecznie dobił strzał Bartłomieja Wdowika, który Rafał Leszczyński zdołał obronić. Prowadzenie gospodarzy wydawało się stabilne, dając im komfortową pozycję na początku starcia. Kibice Jagiellonii z entuzjazmem przyjęli otwierającego gola, licząc na dalszą kontrolę nad przebiegiem gry.

Sytuacja na boisku niespodziewanie uległa zmianie w 20. minucie, gdy Wisła Płock przeprowadziła skuteczną akcję. Dion Gallapeni zagrał płasko z lewej strony pola karnego, a piłka minęła trzech obrońców Jagiellonii. Deni Jurić wykorzystał idealne podanie, trafiając z bliskiej odległości do bramki Sławomira Abramowicza. Było to wyrównanie, które zaskoczyło białostoczan.

Jak Deni Jurić odwrócił wynik meczu?

Po wyrównaniu Wisła Płock nabrała pewności siebie, a Jagiellonia była wyraźnie zaskoczona obrotem wydarzeń. W 33. minucie Deni Jurić po raz drugi wpisał się na listę strzelców, powtarzając schemat pierwszej bramki. Ponownie Dion Gallapeni asystował, podając płasko z lewej strony boiska, co okazało się skuteczną taktyką. Gospodarze nie potrafili znaleźć sposobu na niską obronę Wisły, a ich strzały z dystansu były niecelne.

Przed przerwą goście mogli nawet podwyższyć prowadzenie, kiedy Wiktor Nowak w 41. minucie trafił w poprzeczkę z linii pola karnego. Druga połowa to dominacja Jagiellonii w posiadaniu piłki, jednak bez przełożenia na konkrety. Białostoczanie nie byli w stanie sforsować skoncentrowanej obrony Wisły, szukając bezskutecznie podań prostopadłych i dośrodkowań. Ostatecznie Wisła Płock utrzymała korzystny wynik, wywożąc z Białegostoku trzy punkty i odnosząc drugie z rzędu wyjazdowe zwycięstwo w Ekstraklasie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.