Ekstraklasa 10. kolejka. Zobacz kto niespodziewanie stracił punkty

Piątkowe i sobotnie zmagania na polskich boiskach

W piątkowych spotkaniach Wieczysta Kraków pewnie pokonała Wisłę Płock 3:0. Dużym zaskoczeniem zakończyło się starcie Rakowa Częstochowa, który uległ na własnym stadionie GKS-owi Katowice aż 1:4. Obie drużyny zaserwowały kibicom otwarty futbol.

Sobota również obfitowała w emocje, a Śląsk Wrocław przegrał u siebie z Lechem Poznań 1:4. Z kolei Jagiellonia Białystok musiała uznać wyższość Górnika Zabrze, przegrywając przed własną publicznością 1:3. Tego samego dnia Cracovia Kraków pokonała KGHM Zagłębie Lubin 3:1 po dramatycznej końcówce i dwóch rzutach karnych.

Kto triumfował w niedzielnych meczach?

Niedzielne zmagania rozpoczęły się od zwycięstwa Pogoni Szczecin nad Koroną Kielce 2:0. Z kolei Piast Gliwice po zaciętym meczu zdołał pokonać Widzew Łódź 2:1, strzelając decydującą bramkę w doliczonym czasie gry. Mecz w Gliwicach obejrzało ponad 7 tysięcy widzów.

W hicie kolejki Legia Warszawa zmierzyła się z Wisłą Kraków. Stołeczna drużyna nie dała szans rywalom, wygrywając pewnie 2:0 po trafieniach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego. Szlagierowe spotkanie w Warszawie zgromadziło na trybunach ponad 26 tysięcy fanów piłki nożnej.