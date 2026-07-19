Dziewczyna Lamine'a Yamala zdradziła, jak się poznali. Ines Garcia wszystko wyśpiewała

Lamine Yamal jest zakochany, a jego dziewczyna wspiera go na trybunach w czasie mundialu.

Serce Hiszpana skradła Inés García, popularna influencerka z Sewilli.

Ukochana piłkarza zdradziła fanom, jak poznała gwiazdora Barcelony.

Lamine Yamal i jego dziewczyna Inés García tworzą parę już od kilku miesięcy. Przez jakiś czas starali się ukrywać ten związek, ale w maju, zaraz po zakończeniu sezonu LaLiga, piłkarz pojawił się na imprezie Barcelony w towarzystwie swojej ukochanej. Młoda influencerka z Sewilli zniewala ślicznym uśmiechem, a znana jest z popularnych treści na TikToku i Instagramie. W czasie mundialu wspiera chłopaka na trybunach ubrana w koszulkę reprezentacji Hiszpanii. Oczywiście z nazwiskiem "Lamine Yamal" na plecach.

Lamine Yamal i jego dziewczyna Ines Garcia świętowali urodziny piłkarza. Miłosne wyznania i czułości

Inés García to typowa andaluzyjska piękność – ciemne włosy, olśniewający uśmiech i charyzma, która przyciąga uwagę. Ukochana piłkarza Barcelony w czwartek, 9 lipca, obchodziła urodziny – skończyła 21 lat. Lamine Yamall postarał się, by był to dla niej bardzo wyjątkowy dzień. Gwiazdor reprezentacji Hiszpanii podarowała jej drogie kolczyki i spersonalizowany album zdjęć, który przypomina najważniejsze momenty ich historii miłosnej. Na okładce widnieją litery „LAM” oraz romantyczna fraza: „Nunca digas nunca” („Nigdy nie mów nigdy”). Ponadto udostępnił wspólne zdjęcie wraz ze wzruszającą dedykacją: „Felices 21! Te quiero” („Sto lat! Kocham cię”).

Lamine Yamal i jego dziewczyna Inés García. Tak się poznali

Ines Garcia w mediach społecznościowych opowiedziała fanom, jak poznała Lamine’a Yamala. Oto jej relacja:

„Pewnie oczekujecie idealnej, szalonej historii miłosnej, że zobaczyłam go w sklepie, tak jak podobno się stało. Tak pisali na Twitterze. Mój zbawca, mój bohater, który zapłacił. No to nie” - zaczęła barwnie opowieść. „Historia jest prosta: 3, 2, 1… Poznaliśmy się przez media społecznościowe! Chciałabym opowiedzieć wam jakąś super zwariowaną historię, że zobaczyłam go na lotnisku albo że się zderzyliśmy, upuściłam papiery, a on pomógł mi je pozbierać. Nie, nie, nie. Poznaliśmy się przez social media i tyle” - wyznała Inés García.

GALERIA: Ines Garcia, dziewczyna Lamine'a Yamala

55