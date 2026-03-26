Dramat w Planicy! Stoch rzutem na taśmę wchodzi do konkursu, Kubacki odpadł

Trudne warunki na Letalnicy w Planicy

Od czwartku do niedzieli słoweńska Planica gości ostatnie w tym sezonie zmagania najlepszych skoczków świata. Będą to zawody szczególne, bo swoją bogatą karierę kończy na nich jeden z najwybitniejszych polskich sportowców, Kamil Stoch. Czwartkowa rywalizacja na mamucie stała pod znakiem silnego wiatru. Organizatorzy przenieśli kwalifikacje z 10:00 na 9:00, obawiając się nasilających się podmuchów. Później konieczna była przerwa techniczna na poprawienie zeskoku. Zmienna pogoda wymusiła wielokrotne opóźnianie zarówno treningów, jak i samych kwalifikacji, które ostatecznie udało się dokończyć.

Quiz: Piotr Żyła, co o nim wiesz? Komplet punktów to obowiązek! Pytanie 1 z 20 Jak ma na imię była żona Piotra Żyły? Martyna Anna Maria Justyna Następne pytanie

Kamil Stoch rzutem na taśmę przed Dawidem Kubackim

38-letni Kamil Stocha kwalifikacje zakończył na 40. miejscu (190 m) – ostatnim dającym przepustkę do piątkowego konkursu. Jego awans oznaczał dramat Dawida Kubackiego, który sklasyfikowany został tuż za kolegą z kadry, na 41. pozycji (199 m) i pożegnał się z zawodami. Najlepiej z naszych reprezentantów spisał się Piotr Żyła, zajmując 36. miejsce (194 m). Aleksander Zniszczoł był z kolei 38. (198 m).

Ostatni taniec legendy polskich skoków

Dla Kamila Stocha starty w Planicy to ostateczne pożegnanie ze skocznią. Mistrz z Zębu kończy karierę z imponującym dorobkiem, na który składają się między innymi trzy złote i jeden brązowy medal igrzysk olimpijskich. Pod względem zdobytych tytułów olimpijskich Stoch jest najbardziej utytułowanym polskim sportowcem w historii sportów zimowych. Choć Justyna Kowalczyk zdobyła łącznie więcej medali (pięć), to tylko dwa z nich były z najcenniejszego kruszcu.

Kamil Stoch kończy piękną karierę

Ostatnie zwycięstwo Kamila Stocha w Pucharze Świata miało miejsce ponad trzy lata temu. 9 stycznia 2021 roku triumfował on w Titisee-Neustadt. Nastąpiło to zaraz po jego wielkim sukcesie w Turnieju Czterech Skoczni, gdzie wygrywał na obiektach w Innsbrucku i Bischofshofen, pieczętując triumf w całej imprezie. Od tamtej pory znakomity skoczek nie zdołał już powrócić na podium w zawodach indywidualnych.

Planica 2024: Kiedy skaczą Polacy?

Harmonogram zawodów na słoweńskim mamucie:

Piątek

9.00 - oficjalny trening kobiet

14.00 - seria próbna mężczyzn

15.00 - konkurs indywidualny mężczyzn

Sobota

8.00 - seria próbna mężczyzn

9.30 - konkurs drużynowy mężczyzn

14.15 - seria próbna kobiet

15.00 - konkurs indywidualny kobiet

Niedziela

9.00 - seria próbna mężczyzn

10.00 - konkurs indywidualny mężczyzn