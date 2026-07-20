Nie remont ani nie nowe meble. Ponad 70% osób twierdzi, że sam ten zapach potrafi sprawić, że mieszkanie staje się domem

Są zapachy, które od razu kojarzą się z domem. Dla wielu osób jednym z nich jest aromat świeżo parzonej kawy, który unosi się rano w kuchni, towarzyszy weekendowym porankom czy popołudniom tylko dla siebie. Jak pokazuje globalne badanie przeprowadzone na zlecenie Versuni oficjalnego partnera marki Philips w kategorii małego AGD, kawa ma dla konsumentów wyjątkowo osobiste znaczenie.

Według badania¹ niemal 3 na 4 osoby pijące kawę mają z nią związane ważne wspomnienia. U 30% respondentów pojawia się w nich rodzic, dziadek przygotowujący filiżankę w domu. Z kolei 4 na 10 osób kojarzy moment, w którym mieszkanie naprawdę zaczęło być „domem”, właśnie z codziennym zwyczajem parzenia kawy lub herbaty. ​

70 lat Philips w świecie domowego parzenia

Historia Philips w tej kategorii rozpoczęła się w 1956 roku od pierwszego elektrycznego młynka, który pozwalał cieszyć się smakiem świeżo zmielonych ziaren w domowych warunkach. W kolejnych dekadach marka rozwijała urządzenia odpowiadające na zmieniające się potrzeby użytkowników – od ekspresów przelewowych, przez rewolucję Senseo, czyli system przygotowywania pojedynczej filiżanki kawy z porcji zamkniętej w specjalnej saszetce, po system LatteGo, zaprojektowany z myślą o miłośnikach mlecznych propozycji i łatwego czyszczenia.

Przez 70 lat zmieniały się technologie, smaki i codzienne przyzwyczajenia, ale cel pozostawał ten sam: sprawić, by filiżanka dobrej kawy była dostępna w domu.

Kawiarnia coraz bliżej domu

Dziś domowe przygotowywanie ulubionych napojów zyskuje nowe znaczenie. Z adania wynika, że 59% osób parzy obecnie częściej kawę w domu niż 2-3 lata temu, a 61% chce odtworzyć w swojej kuchni doświadczenie znane z kawiarni. Liczy się już nie tylko wygoda, ale też jakość, różnorodność i możliwość dopasowania napoju do Siebie.

“Od 1956 roku sprawiamy, że doskonała kawa staje się dostępna dla każdego – tworzymy urządzenia intuicyjne w obsłudze i stworzone z myślą o prawdziwym życiu. Wiemy, że kawa to coś więcej niż napój – to stały punkt dnia. Nasze badania pokazują, że 61% ludzi chce dziś odtwarzać klimat kawiarni we własnym domu, a naszą misją jest to umożliwić jak największej liczbie osób. Na tym polega istota 70 lat doświadczenia Philips: upraszczamy to, co w pracy baristy najbardziej złożone i przenosimy tę jakość do domowej kuchni.” – mówi Marya Salim, Global Head of Marketing for Coffee.

Philips LatteGo Pro 8000 – kolejny krok w domowym doświadczeniu

Najnowszym przykładem tej ewolucji jest Philips LatteGo Pro 8000 – ekspres stworzony dla osób, które chcą cieszyć się kawiarnianą jakością we własnej kuchni. Urządzenie pozwala przygotować szeroki wybór napojów za jednym dotknięciem: od klasycznych czarnych propozycji po warianty mleczne, także w wersji na zimno. ​

System LatteGo Pro umożliwia uzyskanie aksamitnej pianki, również z napojów roślinnych, a konstrukcja bez rurek ułatwia codzienne czyszczenie. To rozwiązanie wpisuje się w 70-letnią historię Philips – historię upraszczania domowego parzenia i tworzenia urządzeń, które odpowiadają na realne potrzeby codzienności. ​

70-lecie Philips to nie tylko opowieść o technologii. To także historia codziennych chwil, które tworzą atmosferę domu: znajomego zapachu, ulubionej filiżanki i kilku minut, które pozwalają zatrzymać się w ciągu dnia. ​

¹ Badanie przeprowadzone przez firmę Truth Consulting na zlecenie Versuni. Łączna liczba respondentów: 9 250 osób dorosłych z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Chin, Niemiec, Francji, Holandii, Polski, Turcji, Indii, Arabii Saudyjskiej, Belgii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, marzec 2026 r. Wyniki dotyczące kawy (w tym wczesne wspomnienia i skojarzenia z rytuałami) opierają się na podpróbie 2 775 respondentów przygotowujących kawę.

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