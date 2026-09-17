Pierwsza porażka Polski na ME siatkarzy. Z kim zagramy w kolejnej fazie turnieju?

Tabela grupy B na ME siatkarzy

Reprezentacja Polski doznała pierwszej porażki podczas mistrzostw Europy, przegrywając po zaciętym spotkaniu z Bułgarią w stosunku 2:3. Pomimo tego niepowodzenia biało-czerwoni utrzymali pozycję lidera i ostatecznie wygrali zmagania w swojej stawce. Polacy zakończyli rywalizację grupową z bilansem czterech zwycięstw, jednej porażki oraz trzynastoma zdobytymi punktami. Zapewniło to naszej drużynie komfortową pozycję przed kolejnym etapem europejskiego czempionatu. To niezwykle istotne dla dalszych losów całego turnieju.

Sytuacja za plecami polskiej kadry układała się bardzo interesująco aż do samego końca pierwszej fazy. Drugie miejsce w tabeli zajęła Ukraina, która również odnotowała cztery zwycięstwa i jedną przegraną, gromadząc łącznie dwanaście oczek. Na trzeciej pozycji ostatecznie uplasowała się Bułgaria z jedenastoma punktami i identycznym bilansem rozegranych spotkań. Stawkę drużyn z awansem do jednej ósmej finału uzupełniła Portugalia, mająca na koncie cztery punkty i zaledwie jedną wygraną. Taki układ sił ukształtował ostateczne pary rywalizacji w fazie pucharowej.

Z kim zagra Polska na mistrzostwach?

Na pierwszym etapie fazy pucharowej zespoły z grupy B zmierzą się z reprezentacjami rywalizującymi wcześniej w grupie D. Mecze tej stawki rozgrywane były w rumuńskim mieście Kluż-Napoka, gdzie ostatecznie najlepsza okazała się drużyna narodowa Francji. W środowych starciach Rumunia niespodziewanie pokonała Francuzów 3:2, natomiast Łotwa wygrała z Turcją 3:1. W jednej ósmej finału Polska zagra z Łotwą, a pozostałe pary stworzą Ukraina z Rumunią, Bułgaria z Niemcami oraz Francja z Portugalią. Spotkania te bezpośrednio zadecydują o dalszym awansie w drabince turniejowej.

Faza grupowa w zestawieniach A oraz C oficjalnie dobiegnie końca podczas czwartkowych spotkań. Współgospodarzami całego europejskiego czempionatu są w tym roku Finlandia, Rumunia, Bułgaria oraz Włochy. W bułgarskiej Sofii polska reprezentacja będzie rozgrywać swoje mecze od rundy grupowej aż do ewentualnych ćwierćfinałów. Decydujące starcia o medale odbędą się w Mediolanie, a zwycięzca całego turnieju zapewni sobie bezpośredni awans na igrzyska w Los Angeles w 2028 roku. Obecna edycja mistrzostw ma dzięki temu wyjątkowo wysoką stawkę i ogromne znaczenie dla wszystkich reprezentacji.