Decydujące starcie w PKOl. Czy los Radosława Piesiewicza jest przesądzony?

Mieczysław Nowicki, pełniący funkcję wiceprezesa PKOl i aktualnie dysponujący pełnomocnictwami aresztowanego szefa, przekazał współpracownikom ważną informację. Z jego komunikatu wynika, że maksymalnie w ciągu siedmiu dni od obrad prezydium ma się spotkać pełny zarząd organizacji. Tradycyjnie takie narady zwoływano z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednak obecna sytuacja wykracza poza standardy. Wcześniej pojawiły się głosy większości członków prezydium, którzy naciskali na Nowickiego, aby posiedzenie zarządu odbyło się jeszcze tego samego dnia.

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Adam Konopka, jeden z ośmiu wiceprezesów organizacji, w rozmowie z Polską Agencją Prasową wyjaśnił główny powód spotkania. Zaznaczył, że celem obrad 16-osobowego prezydium (nie uwzględniając w tej liczbie Radosława Piesiewicza), a w dalszej kolejności pełnego zarządu, jest doprowadzenie do „uregulowania sprawy kierowania PKOl”.

Zgodnie z przepisami, zarząd posiada kompetencje do odwołania jednego ze swoich członków, co w tym przypadku równałoby się z usunięciem ze stanowiska prezesa. Taka decyzja wymaga jednak odpowiedniej większości. Konieczne jest przyjęcie stosownej uchwały głosami 2/3 obecnych osób, przy czym na sali musi znajdować się co najmniej 2/3 całego, liczącego 60 członków zarządu. Jeśli dojdzie do odwołania, stery w PKOl przejmie jeden z wiceprezesów, którego wskaże zarząd, a jego kadencja potrwa do wiosny następnego roku.

Problemy Radosława Piesiewicza rozpoczęły się 27 sierpnia w Warszawie. To właśnie wtedy doszło do jego zatrzymania w związku ze śledztwem dotyczącym Zondacrypto. Wspomniana giełda kryptowalut pełniła rolę generalnego sponsora PKOl od października ubiegłego roku. Tego samego dnia śląski wydział Prokuratury Krajowej przedstawił mu zarzuty, które obejmują płatną protekcję oraz działanie na szkodę niektórych wierzycieli Zondacrypto w obliczu groźby niewypłacalności. Działacz nie przyznaje się do winy. Zezwolił on na publikację swojego pełnego nazwiska. Po zakończeniu przesłuchań prokuratura zawnioskowała o nałożenie trzymiesięcznego aresztu, a sąd zaakceptował ten wniosek.