Debiut Curacao na MŚ 2026. Mała wyspa wraca z historycznym punktem

Historyczny punkt Curacao po meczu z Ekwadorem

Po porażce 1:7 z Niemcami w pierwszym meczu, reprezentacja Curacao sprawiła niespodziankę, remisując 0:0 z Ekwadorem. Ten wynik zdefiniował narrację o ich debiucie na mundialu. Holenderska prasa określiła to mianem "piłkarskiego cudu", podczas gdy lokalne media podkreślały, że ich ojczyzna jest w stanie skutecznie rywalizować ze znacznie większymi krajami na tak prestiżowym turnieju.

Bohaterem tego spotkania był bez wątpienia bramkarz Eloy Room. Jego znakomite interwencje w meczu z Ekwadorem uczyniły go symbolem sukcesu na MŚ 2026. Wśród mieszkańców pojawiły się nawet pomysły, aby upamiętnić jego zasługi w formie pomnika. Sportowy sukces na krótki czas odsunął na bok politykę i codzienne trudności wyspy.

Jak wyspy i diaspora świętowały debiut na MŚ 2026?

Występ na mistrzostwach zjednoczył mieszkańców Karaibów. Na sąsiednich wyspach Aruba i Bonaire sukces Curacao traktowano jako sukces całego karaibskiego regionu. W holenderskim Rotterdamie, gdzie mieszka liczna diaspora z tych wysp, doping dla debiutanta przeplatał się z dumą z pochodzenia, tworząc poczucie jedności narodowej.

Ostatnie spotkanie zakończyło się porażką z Wybrzeżem Kości Słoniowej 0:2, co oznaczało pożegnanie z turniejem. Mimo braku awansu, Curacao nie wyjechało z pustymi rękami - zdobyło historyczny punkt oraz pierwszego gola. Na ulicach Willemstad trwała radosna feta z udziałem kibiców przyozdobionych barwami narodowymi.