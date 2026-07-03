Cristiano Ronaldo zdobywa 11. gola na MŚ. Kto prowadzi w historycznym zestawieniu?

Kolejne trafienie Ronaldo na MŚ

Portugalczyk Cristiano Ronaldo po raz kolejny zapisał się w historii piłkarskich mistrzostw świata. W meczu 1/16 finału z Chorwacją, zakończonym wynikiem 2:1, doświadczony napastnik skutecznie wykonał rzut karny. To trafienie powiększyło jego dorobek strzelecki w turniejach finałowych mistrzostw świata.

Zdobyta bramka oznacza, że Cristiano Ronaldo ma obecnie na swoim koncie 11 goli w meczach mundiali. Reprezentant Portugalii niezmiennie udowadnia, że jest jednym z najskuteczniejszych zawodników w historii najważniejszej imprezy piłkarskiej globu.

Kto króluje w rankingu strzelców?

Mimo świetnego wyniku Cristiano Ronaldo, wciąż pozostaje on w cieniu wielkiego rywala w historycznym zestawieniu strzelców. Liderem klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników w mistrzostwach świata pozostaje Lionel Messi. Argentyńczyk zgromadził do tej pory imponującą liczbę bramek na światowym czempionacie.

Lionel Messi ma na swoim koncie aż 19 trafień w finałach mistrzostw świata. Taki rezultat stawia go na szczycie prestiżowego zestawienia strzelców, a przewaga nad Portugalczykiem wydaje się trudna do zniwelowania na obecnym etapie kariery obu zawodników.