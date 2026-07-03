Cristiano Ronaldo śrubuje rekord na MŚ 2026. Jak wypada na tle legend?

Historyczny występ w Toronto

Podczas turnieju MŚ 2026 Cristiano Ronaldo pojawił się na boisku po raz 26. w meczu mistrzostw świata. Stało się to w trakcie spotkania 1/16 finału, w którym reprezentacja Portugalii zagrała przeciwko drużynie Chorwacji w kanadyjskim Toronto. Ten imponujący wynik plasuje słynnego piłkarza w ścisłej czołówce wszech czasów.

Mimo tego niezwykłego osiągnięcia, Portugalczyk nadal zajmuje drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji. Więcej występów od niego ma na swoim koncie wyłącznie Argentyńczyk Lionel Messi. Reprezentant Argentyny rozegrał dotychczas aż 29 spotkań na imprezach tej rangi, co czyni go niedoścignionym liderem statystyk.

Chorwaccy weterani i polskie akcenty

W tym samym meczu w Toronto swoje imponujące statystyki powiększyli również liderzy reprezentacji Chorwacji. Luka Modrić zanotował swój 23. występ w turnieju o mistrzostwo świata, podczas gdy dla jego kolegi z zespołu, Ivana Perisicia, było to 21. spotkanie na tym poziomie rozgrywek.

W zestawieniu zawodników z największą liczbą meczów na mistrzostwach świata wciąż widnieją nazwiska wybitnych reprezentantów Polski. Władysław Żmuda rozegrał w swojej karierze 21 spotkań na mundialach. Tuż za nim plasuje się Grzegorz Lato, który wystąpił na mistrzostwach świata 20 razy, zapisując się na zawsze w historii polskiej piłki nożnej.