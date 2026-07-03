MŚ 2026. Portugalia pokonała Chorwację i zagra w 1/8 finału

Emocjonująca końcówka w Toronto

Mecz 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata pomiędzy Portugalią a Chorwacją odbył się w kanadyjskim Toronto. Spotkanie przyciągnęło na trybuny dokładnie 43 036 widzów. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, a prawdziwe emocje rozpoczęły się po przerwie.

Wynik spotkania otworzył Ivan Perisić, który zdobył bramkę dla reprezentacji Chorwacji w 53. minucie. Portugalia szybko odpowiedziała golem z rzutu karnego. Jedenastkę w 68. minucie skutecznie egzekwował Cristiano Ronaldo. Decydujące trafienie zanotował Goncalo Ramos, który w doliczonym czasie gry, w 94. minucie, zdobył bramkę głową, ustalając wynik na 2:1 dla Portugalii.

Z kim zagra Portugalia w 1/8 finału?

Dzięki zwycięstwu nad Chorwacją, reprezentacja Portugalii awansowała do kolejnej fazy turnieju. W 1/8 finału przeciwnikiem zespołu Cristiano Ronaldo będzie Hiszpania. Hiszpanie zapewnili sobie awans, pokonując Austrię 3:0 we wcześniejszym spotkaniu.

W trakcie meczu z Chorwacją sędzia Espen Eskas z Norwegii pokazał trzy żółte kartki. W zespole portugalskim ukarany został Ruben Dias. Z kolei w drużynie przeciwnej żółte kartoniki zobaczyli Luka Modrić oraz strzelec bramki, Ivan Perisić. Spotkanie było pełne walki, ale ostatecznie to Portugalia cieszyła się z awansu.