Hiszpania pewnie awansuje do kolejnej fazy

W meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata reprezentacja Hiszpanii zaprezentowała znakomitą formę, pokonując Austrię wynikiem 3:0. Dwie bramki dla zespołu z Półwyspu Iberyjskiego zdobył Mikel Oyarzabal, który skutecznie wykorzystał precyzyjne asysty Marca Cucurelli. Zawodnik występujący na co dzień w Realu Sociedad San Sebastian ma na swoim koncie już cztery trafienia w bieżącym turnieju. Wynik czwartkowego spotkania ustalił Pedro Porro, ostatecznie pieczętując pewny awans swojej drużyny do kolejnego etapu. Hiszpańscy piłkarze na przestrzeni całego meczu udowodnili swoją całkowitą dominację na boisku, nie pozostawiając zepchniętym do defensywy rywalom żadnych złudzeń.

Najlepszym piłkarzem tego jednostronnego pojedynku został wybrany Lamine Yamal, który niedawno zmuszony był pauzować z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Hiszpański skrzydłowy powrócił do pełni sił po kontuzji odniesionej pod koniec kwietnia podczas ligowego starcia z Celtą Vigo. Utalentowany gracz Barcelony jest kluczowym elementem ofensywy swojej narodowej drużyny i imponuje niezwykłą dynamiką na murawie. W kolejnej rundzie decydującego turnieju Hiszpania zmierzy się z utytułowaną reprezentacją Portugalii lub Chorwacji. Dla młodego gracza nadchodzące mecze pucharowe stanowią doskonałą okazję do pokazania pełni swoich ponadprzeciętnych umiejętności na największej arenie międzynarodowej.

- Teraz każdy mecz jest kluczowy, bo jeśli przegrasz, wracasz do domu. Żaden Hiszpan tego nie chce. Musimy stale się rozwijać pod każdym względem, ale znamy swoją jakość i nie boimy się żadnej drużyny. Mistrzostwa świata to najważniejsze rozgrywki. Każde dziecko marzy o grze w piłkę nożną, a ja myślę tylko o spełnieniu mojego marzenia, czyli wygraniu mundialu z Hiszpanią – powiedział Yamal.

- Chorwacja czy Portugalia? Naprawdę nie ma to dla mnie znaczenia, choć zagranie przeciwko Cristiano Ronaldo byłoby zaszczytem. Jednak nie obchodzi mnie, kto będzie kolejnym przeciwnikiem – skomentował piłkarz Barcelony.

- Jestem bardzo zadowolony z awansu. To było dla nas najważniejsze. Chcieliśmy pojechać do Dallas na 1/8 finału. Stopniowo wracam do formy. Znów mogę szybko biegać i dryblować. Jestem już w stu procentach gotowy do gry, choć muszę o siebie dbać. Od momentu wyjścia z hotelu do ostatniego gwizdka po prostu dobrze się bawię – podkreślił skrzydłowy.

Kto zatrzyma aktualnych mistrzów Europy?

Zespół prowadzony przez trenera Luisa de la Fuente udowadnia, że zasłużenie należy do ścisłego grona głównych faworytów trwającego mundialu. Hiszpanie przystąpili do tych prestiżowych rozgrywek jako niedawni triumfatorzy Euro 2024, co naturalnie nakłada na nich gigantyczną presję oczekiwań ze strony kibiców. Szkoleniowiec drużyny narodowej na każdym kroku dba jednak o odpowiednie nastawienie mentalne swoich podopiecznych i stara się tonować nadmierny optymizm. Jego zdaniem hiszpański zespół wciąż posiada bardzo duże rezerwy taktyczne, które zamierza wykorzystać dopiero w decydujących fazach mistrzostw świata. Czołowi eksperci sportowi są w pełni zgodni, że obecna, wyjątkowo wysoka dyspozycja kadry pozwala jej całkowicie realnie myśleć o zdobyciu wymarzonego pucharu.

Austriacy, grający pod wodzą selekcjonera Ralfa Rangnicka, nie potrafili nawiązać wyrównanej walki z tak perfekcyjnie dysponowanym przeciwnikiem. Drużyna w czasie całego meczu miała ogromne problemy z kreowaniem skutecznych sytuacji ofensywnych, niezwykle rzadko zapuszczając się pod pole karne Hiszpanów. W trakcie dziewięćdziesięciu minut rywalizacji reprezentacja Austrii nie potrafiła oddać nawet jednego celnego strzału na bramkę strzeżoną przez golkipera faworytów. Pomimo odniesienia tak dotkliwej porażki, uznany niemiecki szkoleniowiec zadeklarował chęć dalszego kontynuowania swojej dotychczasowej pracy. Nadrzędnym zadaniem doświadczonego trenera będzie teraz odpowiednie i długofalowe przygotowanie prowadzonego zespołu do udziału w mistrzostwach Europy w 2028 roku.

- Mam dziś wiele powodów do radości. Odnieśliśmy znaczące zwycięstwo, a drużyna grała fantastycznie. Jednak wciąż jest miejsce na poprawę. Możecie myśleć, że widzieliście w nas to, co najlepsze, ale ta drużyna jeszcze nie osiągnęła swojego potencjału. Jest jeszcze wiele do zrobienia - stwierdził de la Fuente.

- Dzisiaj spotkaliśmy przeciwnika, który jest po prostu klasą samą w sobie i któremu naprawdę trudno było się przeciwstawić przez 90 minut – oznajmił niemiecki szkoleniowiec.