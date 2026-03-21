Cracovia zwycięża GKS Katowice. Kto stał za przełamaniem złej passy?

Przedmeczowe osłabienia i początek spotkania

Cracovia Kraków przystąpiła do meczu z GKS Katowice osłabiona brakiem kontuzjowanych Mauro Perkovica i Kahveha Zahiroleslama, co wpłynęło na zestawienie kadry. Trener Luka Elsner zdecydował się dać szansę młodemu Mateuszowi Tabiszowi w podstawowym składzie, licząc na jego udane występy z ławki rezerwowych. Rafał Górak, szkoleniowiec gości, musiał natomiast zmierzyć się z absencją pauzującego za kartki Sebastiana Milewskiego, co wymagało zmian w wyjściowej jedenastce.

Początek meczu należał do Cracovii, która odważnie zaatakowała bramkę rywali. Już w piątej minucie Mateusz Praszelik, ustawiony na środku ataku, miał dogodną okazję do zdobycia bramki, lecz posłał piłkę nad poprzeczką. Po tym fragmencie inicjatywę przejęli piłkarze GKS Katowice, stwarzając zagrożenie pod bramką gospodarzy. W 19. minucie Mateusz Wdowiak precyzyjnie dośrodkował w pole karne, a Bartosz Nowak uderzył głową tuż obok słupka.

Decydujący rzut karny i ważny powrót na boisko

Tuż po wznowieniu gry w drugiej połowie, GKS Katowice stanął przed doskonałą szansą na objęcie prowadzenia, jednak nie wykorzystał jej skutecznie. Po błędzie Oskara Wójcika, Ilja Szkurin znalazł się sam na sam z Sebastianem Madejskim, ale jego strzał był zbyt lekki, co pozwoliło Wójcikowi naprawić swój błąd i wybić piłkę z linii bramkowej. W 77. minucie trener Elsner wprowadził do gry Maxime Domingueza i Jeana Batouma, którzy mieli ożywić grę ofensywną "Pasów".

Chwilę po zmianach Jean Batoum wywalczył rzut karny, który został podyktowany przez sędziego. "Jedenastkę" pewnie wykorzystał Ajdin Hasić, zdobywając jedyną bramkę meczu w 80. minucie. W końcówce spotkania na boisku pojawił się Kamil Glik, co było jego pierwszym występem od 6 października 2024 roku po zerwaniu więzadła w kolanie. Dzięki temu zwycięstwu Cracovia przerwała serię sześciu meczów bez wygranej, zdobywając komplet punktów na własnym stadionie po raz pierwszy od 18 października.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.