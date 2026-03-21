Cracovia GKS Katowice w Ekstraklasie. Kto zapewnił zwycięstwo w ostatnich minutach?

Cracovia GKS Katowice: zacięta walka na boisku

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Cracovią Kraków a GKS-em Katowice zakończyło się wynikiem 1:0, choć przez długi czas utrzymywał się bezbramkowy remis. Pierwsza połowa meczu nie przyniosła rozstrzygnięć, co potęgowało emocje wśród zgromadzonych kibiców. Obie drużyny prezentowały solidną defensywę, utrudniając sobie nawzajem kreowanie klarownych sytuacji bramkowych.

W trakcie rywalizacji sędzia Paweł Malec z Łodzi musiał kilkukrotnie interweniować, pokazując żółte kartki zawodnikom obu zespołów. Po stronie Cracovii upomnieni zostali Mateusz Klich oraz Pau Sans, natomiast w GKS Katowice kartkę otrzymał Damian Rasak. Incydenty te świadczyły o intensywności i determinacji piłkarzy w dążeniu do zwycięstwa.

Kluczowa bramka Ajdina Hasicia dla Cracovii?

Decydujący moment meczu nastąpił w 80. minucie, kiedy to Ajdin Hasić skutecznie wykorzystał rzut karny, zdobywając jedyną bramkę tego wieczoru. To trafienie przesądziło o zwycięstwie Cracovii Kraków i zapewniło jej cenne trzy punkty w tabeli Ekstraklasy. Hasić wykazał się zimną krwią w kluczowym momencie, zamieniając presję na gola.

Spotkanie odbyło się przy udziale licznej publiczności, gdyż na trybunach zasiadło 11 026 widzów, świadczących o dużym zainteresowaniu pojedynkiem Cracovia – GKS Katowice. Po bramce Ajdina Hasicia trenerzy dokonali zmian w składach, wprowadzając świeżych zawodników, takich jak Kamil Glik czy Marcel Wędrychowski, aby wpłynąć na końcowy kształt gry.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.