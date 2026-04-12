Cracovia – Arka Gdynia w Ekstraklasie. Remis pełen emocji: kto stracił, a kto zyskał?

Cracovia – Arka Gdynia: Zacięty pojedynek o punkty

Mecz pomiędzy Cracovią Kraków a Arką Gdynia zakończył się remisem 2:2, przy stanie 1:1 do przerwy. Bramki dla gospodarzy zdobyli Gabriel Charpentier (24. minuta) oraz Mauro Perković (53. minuta), natomiast dla gości trafili Oskar Kubiak (29. minuta, głową) i Vladislavs Gutkovskis (47. minuta). Jedyną żółtą kartkę w tym spotkaniu otrzymał zawodnik Cracovii, Amir Al-Ammari, a sędzią głównym był Karol Arys ze Szczecina. Spotkanie oglądało 13 087 widzów.

Przed meczem Arka Gdynia musiała zmierzyć się z absencją swojego podstawowego bramkarza, Damiana Węglarza, który doznał kontuzji pleców. Jego miejsce zajął Jędrzej Grobelny, dla którego był to pierwszy występ w Ekstraklasie w tym sezonie. Z kolei trener Cracovii, Luka Elsner, mógł liczyć na powrót obrońców Oskara Wójcika i Mauro Perkovicia oraz pomocnika Mateusza Klicha, którzy nie wystąpili w poprzednim meczu z Górnikiem w Zabrzu. Słoweniec zdecydował się także na debiut Charpentiera w wyjściowym składzie.

Jak przebiegała pierwsza połowa meczu?

W 24. minucie Gabriel Charpentier, kongijski napastnik Cracovii, przeprowadził znakomitą akcję indywidualną. Wpadł w pole karne i precyzyjnym strzałem w długi róg otworzył wynik spotkania, zdobywając pierwszą bramkę. Chwilę później Charpentier dobrze odegrał piłkę do Dijona Kameriego, jednak tym razem Jędrzej Grobelny popisał się skuteczną obroną strzału pomocnika Cracovii.

Arka Gdynia szybko doprowadziła do remisu dzięki Sebastianowi Kerkowi, który posłał precyzyjne dośrodkowanie w pole karne. Tam Oskar Kubiak strzałem głową pokonał Sebastiana Madejskiego. Wkrótce mogło być 2:1 dla gospodarzy, ale Grobelny ponownie interweniował po główce Charpentiera. Napastnik Cracovii, który przez wiele miesięcy zmagał się z urazami, nie wyszedł już na drugą połowę meczu.

Druga połowa: szybkie bramki i remis

Już w pierwszej akcji po przerwie Arka Gdynia wyszła na prowadzenie. Vladislavs Gutkovskis, stojąc tyłem do bramki, przyjął piłkę w polu karnym, sprawnie się obrócił i strzałem z 13 metrów nie dał szans Madejskiemu. Goście nie cieszyli się jednak długo z prowadzenia. Ajdin Hasić celnie dośrodkował z prawego skrzydła wprost na głowę Perkovicia, który z łatwością oddał skuteczny strzał głową, doprowadzając do wyrównania.

Obie drużyny nie zamierzały zadowolić się remisem i dążyły do zdobycia kolejnych bramek. Oskar Wójcik zablokował dwa groźne strzały tuż przed linią bramkową, ratując swój zespół. Z drugiej strony boiska Jędrzej Grobelny okazał się lepszy w sytuacji sam na sam z Hasiciem. Później, okazji do zdobycia gola nie wykorzystali Gutkovskis i Kubiak oraz w samej końcówce Mateusz Klich. Mecz zakończył się sprawiedliwym podziałem punktów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.