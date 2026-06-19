Challenger Enea Poznań Open. Kto zagra w wielkim finale debla?

Sukces Walkowa w Enea Poznań Open

Szymon Walków oraz Hiszpan Sergio Martos Gornes wywalczyli awans do wielkiego finału gry podwójnej. Tenisowy turniej w stolicy Wielkopolski wkroczył w decydującą fazę. W zaciętym spotkaniu półfinałowym polsko-hiszpański duet pokonał rywali po dwugodzinnej walce. Pokonanymi okazali się reprezentant Bułgarii Alexander Donski oraz czeski zawodnik Andrew Paulson. Wynik tego wyrównanego starcia to 6:4, 6:7 (4-7), 10-7 dla Walkowa i jego partnera.

Polski zawodnik odnosił już na tych kortach znaczące sukcesy w ubiegłych latach. Walków triumfował w poznańskich zawodach deblowych w 2018 oraz 2022 roku. Z kolei jego obecny partner z Półwyspu Iberyjskiego wygrał ten turniej w zeszłym sezonie. Teraz obaj utytułowani tenisiści mają ogromną szansę powtórzyć swoje poprzednie osiągnięcia. Zwycięstwo w tej prestiżowej imprezie pozwoli im ponownie zapisać się na liście triumfatorów.

Kiedy odbędzie się przełożony mecz?

Tuż po zakończeniu pierwszego meczu półfinałowego nad miastem przeszła gwałtowna ulewa. Niesprzyjające warunki atmosferyczne całkowicie uniemożliwiły organizatorom kontynuowanie sportowej rywalizacji na otwartych kortach. W drugim spotkaniu polski debel w składzie Karol Drzewiecki i Piotr Matuszewski miał walczyć o awans. Ich przeciwnikami są Hiszpan Ingo Cervantes oraz reprezentant Ukrainy Denys Mołczanow. Z powodu złej pogody to starcie zostało oficjalnie przeniesione na sobotę na godzinę 12:00.

Finałowe rozstrzygnięcia w turnieju singlistów zaplanowano na ten sam dzień w godzinach popołudniowych. O godzinie 14:00 na kort centralny wyjdą rozstawiony z numerem czwartym Argentyńczyk Facundo Diaz Acosta oraz Brazylijczyk Gustavo Heide. Reprezentant Brazylii we wcześniejszej fazie zawodów wyeliminował zeszłorocznego finalistę imprezy, czeskiego tenisistę Dalibora Svrcinę. Zaraz po wyłonieniu triumfatora w grze pojedynczej rozpocznie się decydujący mecz deblowy z udziałem Szymona Walkowa.