Carlos Alcaraz wśród legend tenisa. Kto okazał się szybszy od Hiszpana?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-04-11 13:15

Hiszpański tenisista Carlos Alcaraz osiągnął wyjątkowy kamień milowy w karierze. W piątek odnotował swoje 300. zwycięstwo w cyklu ATP, potwierdzając miejsce w elicie. Jego bilans to 300 wygranych przy 67 porażkach. Ten wynik plasuje go niezwykle wysoko w rankingu najszybszych zawodników, którzy osiągnęli taką liczbę triumfów w cyklu ATP. Kto z historycznych postaci tenisa zdołał go wyprzedzić?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI

Alcaraz dogania legendy tenisa na liście ATP

22-letni Carlos Alcaraz swój trzystusetny triumf w zawodowej karierze odniósł podczas ćwierćfinału turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo. Pokonał wtedy reprezentanta Kazachstanu Aleksandra Bublika wynikiem 6:3, 6:0, cementując swój status w światowym tenisie. To zwycięstwo stanowiło ważny punkt w jego dotychczasowej drodze. Bilans 300 zwycięstw i 67 porażek stawia go w gronie wybitnych postaci.

Jak podała organizacja ATP, Alcaraz jest jednym z najszybszych zawodników w historii, którzy osiągnęli tę liczbę wygranych. Przed nim, z lepszym bilansem, plasują się jedynie dwie dawne sławy. Australijczyk Rod Laver i Amerykanin Jimmy Connors to jedyni, którzy zrobili to w krótszym czasie. Laver osiągnął 300-55, a Connors 300-63.

Kto jeszcze wśród tenisowych rekordzistów?

Carlos Alcaraz dzieli trzecie miejsce w tym prestiżowym rankingu ex aequo z amerykańską legendą tenisa, Johnem McEnroe. Obaj mają identyczny bilans 300 zwycięstw i 67 porażek. Dalej na liście najszybciej osiągających 300 wygranych znajdują się inne wielkie nazwiska światowego tenisa. Wśród nich są Rafael Nadal i Ivan Lendl.

Zarówno Nadal, jak i Lendl, odnotowali 300 zwycięstw przy 73 porażkach na początku swojej kariery. Kolejnym na liście jest Niemiec Boris Becker, który osiągnął ten wynik z bilansem 300-74. Alcaraz rozpoczął swoją przygodę z cyklem ATP w wieku 16 lat, wygrywając swój pierwszy mecz w Rio de Janeiro. Do tej pory Hiszpan zdobył 26 turniejów ATP, w tym siedem wielkoszlemowych. W półfinale w Monte Carlo miał zmierzyć się z Valentinem Vacherotem.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.