Bogdanka LUK Lublin w finale PlusLigi. Co na to Stephane Antiga?

Półfinałowy rewanż z PGE Projektem Warszawa

Półfinałowa rywalizacja w PlusLidze z wyżej plasującym się PGE Projektem Warszawa miała wymiar rewanżu. Zespoły te wcześniej zmierzyły się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, gdzie lepsza okazała się drużyna ze stolicy. Tamto starcie zakończyło się zwycięstwem warszawian, eliminując Bogdankę LUK Lublin z europejskich rozgrywek. Teraz lublinianie mieli szansę na sportową rekompensatę na krajowym podwórku.

Już pierwszy mecz w stolicy, rozgrywany w ramach półfinału PlusLigi, jasno pokazał, że podopieczni trenera Stephane'a Antigi są w doskonałej dyspozycji. Sobotnie spotkanie w Lublinie tylko potwierdziło tę przewagę Bogdanki LUK, co otwarcie przyznał trener PGE Projektu, Kamil Nalepka. Wskazał on w głównej mierze na siłę zagrywki gospodarzy jako kluczowy element, któremu jego zespół nie potrafił się przeciwstawić przez cały mecz. To właśnie serwis Lublina stanowił główne narzędzie w dominacji na parkiecie.

"Zespół z Lublina był lepszy. Wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać, ale faktycznie siłą gospodarzy była zagrywka, której nie potrafiliśmy się przeciwstawić. Teraz musimy trochę odpocząć i wrócić do treningu, bo trzeba zmienić parę rzeczy, chcąc powalczyć w Final Four Ligi Mistrzów z bardzo silnymi przeciwnikami oraz o miejsce na podium w kraju" - powiedział Nalepka.

Analiza meczu przez trenera Antigę

Po zakończeniu półfinałowego starcia w znacznie lepszym nastroju niż jego odpowiednik był szkoleniowiec Bogdanki LUK Lublin, Stephane Antiga. Podkreślił on, że jego zespół rozegrał kolejne bardzo dobre spotkanie, szczególnie dobrze rozpoczynając rywalizację. Ta skuteczna inauguracja była kluczowa dla budowania przewagi i kontroli nad przebiegiem gry, co pozwoliło na spokojniejsze zarządzanie meczem.

Trener Antiga odniósł się także do przebiegu trzeciego seta, w którym lubelska drużyna popełniła zbyt wiele błędów, co pozwoliło przeciwnikom na wypracowanie przewagi. W tej sytuacji Antiga zdecydował się na strategiczną zmianę, dając odpocząć kilku swoim zawodnikom. To posunięcie taktyczne miało na celu odzyskanie świeżości i przygotowanie zespołu na decydującą czwartą partię, co ostatecznie przyniosło oczekiwany efekt i przypieczętowało zwycięstwo.

"Znowu zagraliśmy bardzo dobry mecz. Świetnie zaczęliśmy, choć w trzecim secie popełniliśmy zbyt wiele błędów. Widząc, że przeciwnicy mają przewagę, kilku swoim zawodnikom dałem trochę odpocząć i w czwartym secie zrobiliśmy już to, co potrzeba" - skomentował.

Droga do finału i wyzwanie Aluronu CMC Warty

Stephane Antiga, oceniając postawę swojego zespołu, pozytywnie wypowiedział się o pracy każdego zawodnika na boisku. Przyznał, że w trakcie trwania rozgrywek Bogdanka LUK miała sporo problemów i pojawiły się wątpliwości, czy drużyna będzie w stanie awansować do finału. Mimo tych trudności, lubelska ekipa zasłużenie znalazła się w finale PlusLigi, udowadniając swoją wartość i determinację. To świadczy o sile charakteru zespołu, który potrafił pokonać przeciwności.

Szkoleniowiec zapowiedział, że w walce o złoto przeciwnikiem będzie Aluron CMC Warta Zawiercie, która obecnie prezentuje niesamowitą formę. Podkreślił, że choć w fazie zasadniczej Aluron zdołał rozbić Lublin w ich własnej hali, to finał będzie "całkiem inną bajką". Antiga wyraził przekonanie, że w tym momencie jego zespół gra dobrze, a w meczach finałowych zagra jeszcze lepiej, dając nadzieję na rewanż.

"W trakcie rozgrywek mieliśmy sporo problemów i mieliśmy wątpliwości, czy będzie nas stać na awans do finału, ale w nim zasłużenie jesteśmy. Tu przeciwnikiem będzie Aluron, który gra niesamowicie. W fazie zasadniczej rozbił nas tu, w Lublinie, jednak teraz to będzie inna bajka. W tym momencie gramy dobrze, a będziemy jeszcze lepiej" - zapewnił.

Powrót Mikołaja Sawickiego do gry

W trzecim secie meczu z Projektem Warszawa na boisku pojawił się Mikołaj Sawicki, co było istotnym wydarzeniem. Zawodnik wrócił do gry po rocznej absencji, spowodowanej zarzutem stosowania niedozwolonego dopingu. Finalnie został on oczyszczony z wszelkich zarzutów, co umożliwiło mu pełnoprawny powrót do sportu i wznowienie kariery zawodowej. Jego obecność na parkiecie była ważnym sygnałem dla całego środowiska siatkarskiego.

26-letni przyjmujący, który ma już za sobą debiut w drużynie narodowej, podkreślił, że jego wejście na boisko podczas półfinałowego meczu nie było zaplanowane. Wskazał, że to trener zdecydował się na taką zmianę w sytuacji, gdy drużyna Projektu miała wyraźną przewagę. Sawicki docenił szansę daną mu zarówno przez szkoleniowca klubowego, jak i selekcjonera reprezentacji Nikoli Grbicia, wyrażając mocne przekonanie o chęci jej wykorzystania w przyszłości. Jego determinacja jest widoczna.

"Moje wejście nie było w przedmeczowych planach, ale w sytuacji, kiedy drużyna Projektu miała wyraźną przewagę, trener zdecydował, żebym zmienił kolegę. Bardzo się cieszę, że i nasz szkoleniowiec, i trener reprezentacji Nikola Grbić dają mi szansę, bo chyba widzą we mnie przyszłość. Będę pracować, by tę szansę wykorzystać" - z przekonaniem podkreślił 26-letni przyjmujący, mający już za sobą debiut w drużynie narodowej.

Terminarz finału PlusLigi o mistrzostwo Polski

Finał o mistrzostwo Polski w PlusLidze rozgrywany będzie w formule do trzech zwycięstw, co gwarantuje emocjonującą rywalizację. Pierwsze spotkanie tej kluczowej serii odbędzie się 24 kwietnia o godzinie 14:45. Mecz zostanie rozegrany w Zawierciu, a gospodarzem tej inauguracyjnej potyczki będzie Aluron CMC Warta, posiadająca przewagę własnego parkietu.

Drugi mecz finałowy zaplanowano zaledwie cztery dni później, czyli 28 kwietnia, tym razem w Lublinie o godzinie 17:30, gdzie Bogdanka LUK będzie gospodarzem. Trzecie starcie finałowe ma zostać rozegrane ponownie w Zawierciu 2 maja, a ewentualne czwarte i piąte mecze, jeśli zajdzie taka konieczność, odbędą się 6 i 9 maja. Gospodarzami tych potencjalnych spotkań będą na zmianę zespoły z Lublina i Zawiercia, co zapewnia sprawiedliwy podział rozgrywek.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.