Billie Jean King Cup – Polki walczyły o awans. Czy Ukrainki faktycznie zaskoczyły w Gliwicach?

Wyniki singli: Ukrainki dominują na starcie

Zmagania w Billie Jean King Cup w Gliwicach rozpoczęły się od singli, które od razu ustawiły sytuację na korzyść Ukrainy. W piątkowych pojedynkach Magda Linette zmierzyła się z Martą Kostjuk, przegrywając 4:6, 0:6 w zaledwie dwóch setach. Równie jednostronny przebieg miał mecz Katarzyny Kawy, która uległa Elinie Switolinie wynikiem 2:6, 1:6. Te rezultaty sprawiły, że reprezentacja Ukrainy potrzebowała zaledwie jednego zwycięstwa, aby zapewnić sobie triumf w całym spotkaniu. Dawid Celt, kapitan polskiej drużyny, zapowiadał jednak, że zawodniczki będą walczyć do samego końca.

Początkowo do debla u boku Mai Chwalińskiej desygnowana była Katarzyna Kawa, jednakże ostatecznie doszło do zmiany. Jej miejsce zajęła Martyna Kubka, która stanęła przed wyzwaniem zmierzenia się z doświadczonymi ukraińskimi bliźniaczkami Ljudmiłą i Nadiją Kiczenok. Mecz deblowy, mający trwać ponad trzy godziny i dwanaście minut, miał decydujący wpływ na losy awansu do turnieju finałowego. Obie pary pokazały determinację, co zapowiadało zaciętą rywalizację na korcie. Decyzja o zmianie składu w deblu była kluczowa, mając na uwadze wagę spotkania.

Zacięty debel: Polki walczą o każdy punkt

Pierwszy set debla rozpoczął się od szybkiego prowadzenia Ukrainek 2:0, jednak biało-czerwone szybko zareagowały. Maja Chwalińska i Martyna Kubka wygrały kolejne trzy gemy, zmuszając rywalki do odrabiania strat. Kibice zgromadzeni w PreZero Arenie w Gliwicach byli świadkami wielu długich i emocjonujących wymian, często kończonych akcjami przy siatce. Znaczące wsparcie płynęło z trybun dla obu drużyn, gdyż również ukraińscy fani licznie wspierali swoje zawodniczki. Ten set pokazał niezwykłą wolę walki polskiej pary, która nie zamierzała łatwo oddać punktów.

W drugiej partii emocje sięgnęły zenitu, dostarczając jeszcze większej dawki adrenaliny. Polki ponownie uzyskały prowadzenie 5:4, lecz Ukrainki, mimo trudnej sytuacji, utrzymały nerwy na wodzy. Przy stanie 5:6 to rywalki miały piłkę meczową, jednak Chwalińska i Kubka zdołały doprowadzić do tie-breaka. W decydującym momencie seta, polski duet okazał się lepszy, wygrywając tie-break 7-4, co dało nadzieję na odwrócenie losów spotkania. Ten moment był kluczowy, świadcząc o niezwykłej odporności psychicznej Polek w Billie Jean King Cup.

Decydująca rozgrywka i losy finału w Shenzhen

Po krótkiej przerwie na korcie rozegrał się trzeci, decydujący set, który obfitował w różnorodne zagrania. Widzowie mogli obserwować mnóstwo skrótów i gry przy siatce, ale jednocześnie było w nim sporo prostych błędów, świadczących o rosnącej presji. Niestety, telebim pokazujący wynik zawiódł, zmuszając kibiców do polegania na komunikatach sędziego. Ostatecznie, siostry Kiczenok potwierdziły swoją wyższość, zapewniając reprezentacji Ukrainy trzeci i decydujący punkt w spotkaniu, tym samym przypieczętowując awans do turnieju finałowego.

Zakończenie debla oznaczało, że Ukrainki wygrały całe spotkanie 3:0, zapewniając sobie udział w turnieju finałowym Billie Jean King Cup, który odbędzie się w chińskim Shenzhen w dniach 21-27 września. Pierwotnie to Ukraina miała być gospodarzem tego etapu rozgrywek, jednak dzięki porozumieniu mecz został rozegrany w Polsce. Wcześniej wiadomo było, że w gliwickiej PreZero Arenie zabraknie Igi Świątek. Zaplanowane na sobotę mecze singlowe Linette – Switolina i Kawa - Kostjuk miały już jedynie charakter towarzyski, bez wpływu na awans.

Polska historia w Billie Jean King Cup – co dalej?

Polki, pomimo braku awansu w tegorocznych eliminacjach, mają na koncie bogatą historię występów w Billie Jean King Cup. W pięciu poprzednich edycjach tej prestiżowej imprezy biało-czerwone trzykrotnie grały w elicie. Dwa lata temu osiągnęły znaczący sukces, docierając do półfinału, gdzie musiały uznać wyższość Włoszek. Włoszki następnie triumfowały w całym turnieju, który odbył się w Maladze. Mimo porażki w Gliwicach, polskie tenisistki regularnie zaznaczają swoją obecność na międzynarodowej arenie, budując doświadczenie na przyszłe lata.

Tenis to dyscyplina, w której kluczową rolę odgrywa stały rozwój i zbieranie doświadczeń na turniejach rangi międzynarodowej. Udział w Billie Jean King Cup, choć nie zakończony awansem do finału w Shenzhen, stanowił dla Mai Chwalińskiej i Martyny Kubki cenne doświadczenie w rywalizacji na wysokim poziomie. Polskie zawodniczki będą miały kolejne szanse na pokazanie swoich umiejętności i powrót do elity w przyszłych edycjach turnieju. Wsparcie ze strony kibiców w Gliwicach pokazuje potencjał i zainteresowanie tenisem w Polsce, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.