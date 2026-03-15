Biegacz narciarski Gabriel Gledhill i jego nietypowy wyczyn. Co ujawnił Brytyjczyk po Pucharze Świata?

Biegacz Gledhill ujawnia nietypowe okoliczności

W wywiadzie dla szwedzkiej gazety „Expressen” Gabriel Gledhill, 23-letni brytyjski narciarz, szczegółowo opisał swoje doświadczenia z Pucharze Świata w Holmenkollen. Jego relacja wywołała spore poruszenie w świecie sportu, ponieważ dotyczyła niecodziennych okoliczności. Ujawnił, że podczas morderczego biegu na 50 km techniką dowolną spożywał alkohol, co jest niezwykłe w profesjonalnych zawodach. To wyznanie z pewnością będzie miało swoje konsekwencje w środowisku narciarskim.

Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) również odniosła się do sytuacji, udostępniając film. Na platformie Instagram opublikowano nagranie, które pokazywało Gledhilla zatrzymującego się na poboczu trasy. Z filmu wynika, że przyjmował on puszki z napojami od kibiców i pił z nich, co potwierdzało jego wersję wydarzeń. Ta wizualna dokumentacja dodaje wiarygodności jego szokującym deklaracjom.

"Wypiłem prawdopodobnie dziesięć do dwunastu piw i pięć do sześciu kieliszków sznapsa. Byłem kompletnie pijany" – ujawnił 23-letni narciarz, cytowany przez szwedzką gazetę.

Dlaczego Gabriel Gledhill spożywał alkohol na trasie?

Na pytanie o motywy takiego postępowania, Gabriel Gledhill przedstawił swoją perspektywę. Zgodnie z jego wyjaśnieniem, otrzymanie napoju od kibiców na trasie zobowiązuje do jego przyjęcia, co uważa za rodzaj niepisanego zwyczaju. W biegu na 50 km techniką dowolną w Oslo zajął 67. miejsce, trzecie od końca, tracąc do zwycięzcy Norwega Einara Hedegarta ponad 20 minut i 16 sekund. Jego wynik jest odzwierciedleniem okoliczności, w jakich pokonał trasę.

"Jeśli dostaniesz piwo od kibiców, musisz je przyjąć" – wyjaśnił Gledhill.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.