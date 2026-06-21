Belgia remisuje z Iranem na MŚ 2026. Sensacyjny wynik w Los Angeles

Belgia remisuje z Iranem

Belgia zremisowała 0:0 z Iranem w spotkaniu w ramach piłkarskich mistrzostw świata. Mecz rozegrano na Los Angeles Stadium, gdzie zgromadziło się 70 317 widzów. To starcie w ramach grupy G zakończyło się niespodziewanym podziałem punktów.

Spotkanie sędziował Argentyńczyk Dario Herrera. W trakcie meczu pokazano dwie żółte kartki - dla Belga Romelu Lukaku oraz dla Irańczyka Saeida Ezatolahiego. Belgowie kończyli mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce.

Kto dostał czerwoną kartkę?

W 66. minucie spotkania z boiska został wyrzucony reprezentant Belgii Nathan Ngoy. Zobaczył czerwoną kartkę za faul taktyczny. Mimo gry w osłabieniu przez blisko pół godziny, Belgowie zdołali utrzymać bezbramkowy remis do końcowego gwizdka.

W kolejnym spotkaniu tej samej grupy G zmierzą się inne zespoły. Nowa Zelandia zagra w Vancouver z Egiptem, co może mieć kluczowe znaczenie dla układu tabeli i szans na awans do kolejnej fazy turnieju.