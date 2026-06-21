Bartosz Zmarzlik wygrywa we Wrocławiu. Polak nowym liderem

Ulewa i opóźnienie zawodów

Większość soboty we Wrocławiu była pogodna i słoneczna. Wieczorem nad Stadionem Olimpijskim rozpętała się silna burza, po której tor żużlowy zamienił się w wodną pułapkę. Woda wdarła się także do parku maszyn, co zmusiło ekipy do ratowania i przenoszenia sprzętu w bezpieczniejsze miejsca.

Zawodnicy wyrażali sprzeciw wobec jazdy w tak trudnych warunkach torowych. Phil Morris, dyrektor cyklu, zdecydował się poczekać na poprawę pogody i osuszenie nawierzchni. Ostatecznie, po usunięciu nadmiaru wody z toru, zmagania rozpoczęto z prawie trzygodzinnym opóźnieniem.

Kto pożegnał się z torem przedwcześnie?

Dwie pierwsze serie wyścigów zdominowali zawodnicy startujący z czwartego pola. Niestety, już w siódmym biegu doszło do groźnego wypadku, w którym uczestniczyli Jack Holder i Jason Doyle. Obaj Australijczycy nie byli w stanie kontynuować rywalizacji i musieli wycofać się z turnieju.

W miejsce kontuzjowanych żużlowców na torze pojawili się rezerwowi. Byli to Marcel Kowolik oraz Nikodem Mikołajczyk z zespołu Betard Sparta Wrocław. Po czterech seriach startów żaden z zawodników nie mógł być pewien awansu do czołowej czwórki turnieju.

Jak przebiegał finałowy wyścig?

Przed ostatnią rundą biegów w najlepszej sytuacji byli Anders Thomsen i Brady Kurtz, którzy zgromadzili po dziewięć punktów. Bartosz Zmarzlik miał tylko punkt straty do liderów. Zwycięstwo w ostatnim biegu dało Kurtzowi awans, a po chwili jego śladem poszedł Polak, zapewniając sobie miejsce w wielkim finale.

Do półfinałów awansowali także Patryk Dudek i Maciej Janowski, jednak żaden z nich nie przedarł się do wyścigu finałowego. W najważniejszym biegu wieczoru Zmarzlik, startując z czwartego pola, objął prowadzenie, a błąd Kurtza pozbawił go miejsca na podium, pozostawiając Polaka na najwyższym stopniu.