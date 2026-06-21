Bartosz Zmarzlik wygrywa Grand Prix we Wrocławiu. Kto stracił fotel lidera mistrzostw?

Triumf Polaka na wrocławskim owalu

Piąta runda tegorocznego cyklu żużlowego Grand Prix we Wrocławiu zakończyła się wspaniałym sukcesem reprezentanta Polski. Zmagania zorganizowane na legendarnym Stadionie Olimpijskim dostarczyły licznie zgromadzonym kibicom ogromnych emocji. Bartosz Zmarzlik w pięknym stylu wywalczył pierwsze miejsce w tej niezwykle prestiżowej imprezie sportowej. Dzięki zdobytej wygranej Polak został samodzielnym liderem w klasyfikacji generalnej indywidualnych mistrzostw świata. Reprezentant biało-czerwonych udowodnił w ten sposób swoją dominację na światowych torach.

Na drugim stopniu podium w stolicy Dolnego Śląska ostatecznie stanął Brytyjczyk Robert Lambert. Trzecia lokata przypadła w udziale doświadczonemu Duńczykowi, którym w tych zawodach był Michael Jepsen Jensen. Zaledwie czwarty w wielkim finale był Australijczyk Brady Kurtz, co skutkowało utratą pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej. Zacięta walka w decydującym biegu trzymała wszystkich widzów w potężnym napięciu do samego końca. Ostatecznie to reprezentant gospodarzy minął linię mety jako pierwszy i dopisał do swojego konta najważniejsze punkty.

Jak poradzili sobie pozostali Polacy?

W fazie półfinałowej wrocławskiego turnieju wystąpiło jeszcze dwóch innych polskich żużlowców. Patryk Dudek oraz startujący z dziką kartą Maciej Janowski bez większych problemów zdołali przebrnąć przez rundę zasadniczą. W swoich wyścigach półfinałowych zajęli oni jednak odpowiednio drugie oraz czwarte miejsce i nie awansowali do finału. Na znacznie wcześniejszym etapie zasadniczym swój udział w turnieju zakończyli Kacper Woryna oraz wracający po kontuzji Dominik Kubera. Obaj zawodnicy musieli pożegnać się z nadziejami na triumf w stolicy Dolnego Śląska.

W trakcie żużlowej rywalizacji doszło do niefortunnych zdarzeń, które przedwcześnie wyeliminowały część uczestników. Z powodu poważnych urazów odniesionych w trakcie zawodów z turnieju musieli wycofać się Australijczycy Jack Holder oraz Jason Doyle. W ich miejsce na torze natychmiast pojawili się lokalni zawodnicy rezerwowi. Byli to zdolni juniorzy miejscowej drużyny Betard Sparty, czyli Marcel Kowolik oraz Nikodem Mikołajczyk. Następne zmagania o punkty w ramach cyklu odbędą się jedenastego lipca w szwedzkiej miejscowości Malilla.