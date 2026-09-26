Bartosz Zmarzlik oddał medal. Wicemistrz świata pomoże małej Laurze

Bartosz Zmarzlik ze srebrem SGP 2026. Robert Lambert nowym mistrzem

To był niezwykle emocjonujący finał sezonu! Bartosz Zmarzlik musiał w tym roku ustąpić miejsca na najwyższym stopniu podium i pożegnał się z mistrzostwem świata podczas decydującego biegu w Toruniu, co zamknęło cykl SGP 2026. Tym razem, po złoto zasłużenie sięgnął Brytyjczyk Robert Lambert, reprezentujący barwy miejscowego klubu z Torunia. Reprezentant Polski, który stracił tytuł, otwarcie docenił znakomite występy swojego rywala w całych rozgrywkach.

W rozmowie z "Super Expressem" Bartosz Zmarzlik nie krył radości ze zdobytego medalu. Przyznał, że mimo ogromnych starań, nie można ciągle wygrywać i pogratulował sukcesu Robertowi Lambertowi oraz docenił Brady'ego Kurtza. Polski zawodnik zauważył także, że podczas toruńskich zmagań próbowano poprawić warunki na zewnętrznej części toru, lecz te zabiegi nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Reprezentant Polski zauważył, że wspólnie ze swoimi najpoważniejszymi konkurentami stworzyli dla kibiców fantastyczne widowisko. Walka trzech wybitnych zawodników trwała do samego końca, dostarczając niezwykłych wrażeń w historycznym finale. Żużlowiec z Polski podkreślił, że rywalizacja na torze nie przeszkadza w utrzymywaniu przyjacielskich relacji, co jest niezwykle cenne w obliczu wielu trudnych sytuacji, z którymi spotykamy się w codziennym życiu.

Sześciokrotny triumfator cyklu zapowiedział już, że w kolejnym roku znów będzie zdeterminowany do walki o najwyższe laury. Zmagania w sezonie 2027 zakończą się najprawdopodobniej zawodami w Australii, gdzie wychowanek gorzowskiej Stali spróbuje pobić historyczny rekord i sięgnąć po siódmy tytuł indywidualnego mistrza świata.

Wielki gest wicemistrza świata. Zmarzlik pomaga Laurze Grzelak

Tuż po zawodach reprezentant Polski podzielił się fantastyczną nowiną. Bartosz Zmarzlik zdecydował, że jego wicemistrzowski medal wspomoże zbiórkę na rzecz małej Laury Grzelak, zmagającej się z rzadkim Zespołem Retta. W rozmowie z nami utytułowany zawodnik przyznał, że planował przeznaczyć na licytację złoto, jednak wierzy, że srebrny krążek również stanowi cenną pamiątkę i dołoży swoją cegiełkę do ogromnej kwoty 7 milionów złotych potrzebnej na leczenie dziewczynki.

Trwa zbiórka środków na pomoc Laurze Grzelak, którą wspierać można za pośrednictwem serwisu Siepomaga.pl. Do czwartku 26 września, do późnych godzin wieczornych, na koncie chorej warszawianki udało się zgromadzić 530 tysięcy złotych. Wszyscy kibicują małej pacjentce w jej walce o zdrowie.

Laurę można wesprzeć w tym miejscu!