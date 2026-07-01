Bartosz Mazurek opuszcza ekstraklasę. Jaką potęgę zasili młody talent?

Szybki rozwój w Jagiellonii

Dziewiętnastoletni zawodnik stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki w akademii klubu z Białegostoku. W marcu ubiegłego roku zaliczył oficjalny debiut na boiskach ekstraklasy, a w minionym sezonie stał się podstawowym elementem klubowej linii pomocy. Największy rozgłos zdobył w lutym, gdy podczas wyjazdowego spotkania w barażach o 1/8 finału Ligi Konferencji strzelił trzy gole włoskiej Fiorentinie, co pomogło w odniesieniu zwycięstwa 4:2.

Środowy komunikat ostatecznie potwierdza przenosiny pomocnika do austriackiego Red Bull Salzburg. Kwota transferu nie została ujawniona przez klub, jednak według medialnych doniesień wynosi ona około 7,5 miliona euro. Jest to już drugi nastoletni zawodnik Jagiellonii wyjeżdżający za granicę, po styczniowym transferze Oskara Pietuszewskiego do portugalskiego FC Porto.

"Nie była to łatwa decyzja, bo spędziłem tu 10 lat i dorastałem nie tylko jako piłkarz, ale też jako człowiek. Tutaj jest mój dom. Na pewno wrócę" - powiedział Mazurek w pożegnalnym nagraniu, zamieszczonym w środę przez Jagiellonię.

"- To pokazuje, jak w krótkim czasie może wiele zmienić się w piłce i że zawodnicy muszą być zawsze przygotowani do wykorzystania swojej szansy - dodał."

Kto wypełni luki w kadrze?

Utrata młodzieżowego reprezentanta Polski stanowi kolejne poważne osłabienie drużyny brązowych medalistów ostatnich mistrzostw. Wcześniej białostocki klub opuściła spora grupa wypożyczonych zawodników, w tym Alejandro Pozo, Andy Pelmard, Bartłomiej Wdowik i Samed Bazdar, a także Afimico Pululu, którego kontrakt wygasł. Drużyna, przygotowująca się do eliminacji Ligi Europy, wciąż nie ogłosiła pozyskania nowych piłkarzy.

Za politykę transferową odpowiada teraz Radosław Kucharski, który w środę objął stanowisko dyrektora sportowego, zastępując Łukasza Masłowskiego. Głównym etapem przygotowań do startu sezonu będzie dwutygodniowe zgrupowanie w Austrii rozpoczynające się 6 lipca, podczas którego zaplanowano cztery mecze kontrolne. Pierwsze ligowe starcie w nowych rozgrywkach ekstraklasy Jagiellonia rozegra 25 lipca na własnym stadionie przeciwko Koronie Kielce.