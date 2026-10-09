Baraże o mundial piłkarek. Polki rozpoczynają walkę z Belgią

Historyczna szansa polskich piłkarek

Po debiucie na mistrzostwach Europy w Szwajcarii w 2025 roku, biało-czerwone dążą do pierwszego w historii awansu na mistrzostwa świata. Droga do tego celu wymaga zwycięstw w dwóch dwumeczach barażowych. Istnieje możliwość, że Polki będą musiały wziąć udział również w barażu interkontynentalnym w przyszłym roku.

Z Europy na mundial w Brazylii awansuje 11 lub 12 zespołów. Obecnie pewne startu są Hiszpania, Niemcy, Francja i Dania, które triumfowały w swoich grupach dywizji A Ligi Narodów.

Poprzednie starcia i liderka kadry

Polska i Belgia spotkały się już w eliminacjach mistrzostw świata 2023. W Gdańsku mecz zakończył się remisem 1:1, jednak na wyjeździe Polki przegrały 0:4. Zespół prowadzony przez trenerkę Ninę Patalon zyskał jednak od tamtego czasu cenne doświadczenie w Euro 2025 i Lidze Narodów. Obecnie Belgia zajmuje 19. miejsce w rankingu FIFA, a Polska jest na 29. pozycji.

Kluczową postacią polskiej drużyny jest Ewa Pajor, która od 2024 roku występuje w FC Barcelona. Ta 29-letnia napastniczka zdobyła dotychczas 71 goli w barwach reprezentacji narodowej i to w dużej mierze od jej formy zależy sukces zespołu w nadchodzących meczach.

Z kim Polki mogą zagrać w kolejnej rundzie?

W przypadku pokonania Belgii reprezentacja Polski awansuje do drugiej rundy baraży. Tam czekać będzie na nie zwycięzca dwumeczu pomiędzy Irlandią a Kazachstanem. Ewentualny triumf w tej fazie przybliży je do upragnionego awansu na mundial w Brazylii.