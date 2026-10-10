AZS Politechnika pokonuje Zagłębie w Ekstraklasie. Sprawdź wynik meczu

Pewne zwycięstwo poznanianek

W meczu Ekstraklasy koszykarek drużyna Enea AZS Politechnika Poznań odniosła zwycięstwo nad zespołem MB Zagłębie Sosnowiec, wygrywając 72:56. Gospodynie kontrolowały przebieg spotkania od pierwszych minut, budując przewagę już w pierwszej połowie meczu.

Wyniki w poszczególnych kwartach układały się następująco: 26:20, 22:13, 11:5, 13:18. Przewaga poznańskiego zespołu była widoczna szczególnie w drugiej i trzeciej kwarcie, co pozwoliło im na bezpieczne utrzymanie prowadzenia do końca spotkania, mimo nieznacznie przegranej ostatniej części meczu.

Kto zdobył najwięcej punktów?

W zespole gospodyń najskuteczniejsza okazała się Anna Jakubiuk, zdobywając 19 punktów. Solidnym wsparciem była również Feyonda Fitzgerald z dorobkiem 15 punktów, a Laura Miskiniene dołożyła 9 oczek. Pozostałe punkty dla Politechniki zdobyły: Malina Piasecka (8), Gmrice Davis (6), Aleksandra Pszczolarska (5), Jovana Popović (5), Wiktoria Haegenbarth (3) oraz Iga Woźna (2).

Dla drużyny ze Sosnowca najwięcej punktów rzuciły Marta Vargas i Martyna Jasiulewicz, obie notując po 12 oczek. Wśród zawodniczek Zagłębia wyróżniła się także Aleksandra Zięmborska, która zdobyła 8 punktów. Pozostałe punkty dla przyjezdnych zapisały na swoim koncie: Justyna Adamczuk (6), Jada Rice (6), Beatrix Meresz (5), Aldona Morawiec (3), Julia Wojtysiak (3) i Nina Micek (1).