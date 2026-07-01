Awans Meksyku na MŚ 2026. Tragiczne skutki świętowania kibiców

Tragiczny finał fiesty w stolicy

Awans reprezentacji Meksyku do 1/8 finału mistrzostw świata wywołał euforię. We wtorek na stadionie Azteca meksykańscy piłkarze pokonali Ekwador 2:0. Po raz pierwszy od 40 lat drużyna tego kraju wygrała mecz w fazie pucharowej turnieju. Radość z sukcesu przerodziła się w masowe uroczystości na ulicach.

Wczesnym rankiem w środę władze miejskie w Meksyku wydały smutny komunikat. Podczas gigantycznego świętowania zginęły co najmniej dwie osoby. Ofiary to 19-letnia kobieta oraz 44-letni mężczyzna. Według doniesień lokalnych mediów, mogła zginąć jeszcze jedna osoba, ale ta informacja czeka na oficjalne potwierdzenie.

„Po przeprowadzeniu zaawansowanych działań reanimacyjnych potwierdzono śmierć 44-letniego mężczyzny i 19-letniej kobiety w wyniku uduszenia” – poinformował urząd ds. zdrowia w mediach społecznościowych.

Milion kibiców na ulicach Meksyku

Władze miasta zorganizowały strefy kibica dla mieszkańców. W całej stolicy ustawiono 60 ogromnych telebimów. Według szacunków biura burmistrza, na ulicach zebrał się ponad milion osób. Głównym miejscem celebrowania zwycięstwa były okolice pomnika Anioła Niepodległości w centrum.

Gdy sędzia zakończył mecz, w całym mieście rozbrzmiały klaksony samochodowe i skandowano „Meksyk! Meksyk!”. Świętowanie awansu odbywało się również w Guadalajarze i Monterrey, gdzie także rozgrywane są mecze mundialu. Podobne uroczystości miały miejsce w innych częściach kraju przed, w trakcie oraz po spotkaniu.