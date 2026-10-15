ATP w Szanghaju. Jan Zieliński odpadł w ćwierćfinale

Porażka polskiego deblisty

Jan Zieliński i grający z nim w parze Australijczyk Marc Polmans odpadli w ćwierćfinale gry podwójnej podczas turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Rywalami na twardych kortach w Chinach byli austriaccy tenisiści Lucas Miedler i Neil Oberleitner. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Austriaków 7:6 (7-5), 6:4.

Rywalizacja w ćwierćfinale trwała niespełna 80 minut. Pierwsza partia układała się po myśli Zielińskiego i Polmansa, którzy prowadzili już 4:1. Niestety, w kolejnych minutach przegrali trzy gemy z rzędu i ostatecznie ulegli w tie-breaku.

Decydujący moment meczu

Druga odsłona meczu przebiegała początkowo bez większych przewag żadnej ze stron. Kluczowy moment nastąpił w dziesiątym gemie. Przy stanie 4:5 Polak i Australijczyk zostali przełamani do zera, co ostatecznie przypieczętowało ich porażkę w całym spotkaniu.

Turniej rangi ATP 1000 w Szanghaju jest jednym z ważniejszych przystanków jesiennej rywalizacji na kortach twardych. Dla Jana Zielińskiego start w Chinach to element przygotowań do kolejnych występów w tegorocznym kalendarzu ATP.