Asseco Resovia triumfuje w Memoriale Gołasia. Kto zajął trzecie miejsce?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-11 18:45

Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów zwyciężyli w 21. Agrobex Memoriale Arkadiusza Gołasia, rozegranym w podpoznańskim Zalasewie. W decydującym starciu pokonali PGE GiEK Skrę Bełchatów.

Siatkarz w niebieskim stroju atakuje piłkę nad siatką, a rywal w biało-czerwonym stroju próbuje bloku. O meczu pisze Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Siatkarz w niebieskim stroju atakuje piłkę nad siatką, a przeciwnik w biało-czerwonym stroju stawia blok.

Asseco Resovia z pewnym zwycięstwem

W finałowym spotkaniu niedzielnego turnieju Asseco Resovia Rzeszów pokonała PGE GiEK Skrę Bełchatów 3:0. To był ostateczny test formy dla zespołów przed zbliżającym się sezonem ligowym. Dwudniowe zawody w Zalasewie przyciągnęły cztery mocne drużyny.

Na trzecim stopniu podium stanęli siatkarze Berlin Recycling Volleys, pokonując Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3:1. Zalasewo gości te prestiżowe zawody od 2018 roku, kontynuując tradycję z innych wielkopolskich miast, takich jak Pniewy czy Luboń.

Kim był tragicznie zmarły Arkadiusz Gołaś?

Arkadiusz Gołaś należał do najbardziej utalentowanych polskich siatkarzy i reprezentował kraj na igrzyskach w Atenach. Swoją karierę klubową rozwijał m.in. w AZS Częstochowa (2000-2004) oraz włoskim Sempre Volley Padwa. Jego obiecująca ścieżka sportowa została gwałtownie przerwana.

W wieku zaledwie 24 lat zginął w wypadku samochodowym we wrześniu 2005 roku na austriackiej autostradzie. Podróżował wtedy do Włoch, by dołączyć do nowej drużyny - Lube Banca Macerata.

ROLKI