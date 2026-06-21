Andrzej Pluta z tytułem MVP Orlen Basket Ligi. Kiedy zawodnik dołączy do reprezentacji Polski?

Legia Warszawa obroniła tytuł mistrza kraju

Siódmy mecz finałowy przyniósł ostateczne rozstrzygnięcie rywalizacji o mistrzostwo koszykarskiej ekstraklasy. Koszykarze zespołu Legia Warszawa pokonali na własnym parkiecie drużynę Orlen Zastal Zielona Góra 78:70. Dzięki temu zwycięstwu stołeczny klub wygrał całą serię play-off 4-3. Zespół z Warszawy zdołał skutecznie obronić tytuł wywalczony w poprzednim sezonie. Jest to już dziewiąty złoty medal mistrzostw Polski w długiej historii tego klubu.

Andrzej Pluta zdobył swój drugi złoty medal w karierze i odegrał kluczową rolę w zespole. W decydującym spotkaniu reprezentant Polski uzyskał 15 punktów i zanotował pięć asyst oraz trzy zbiórki. Warto przypomnieć, że najlepszy statystycznie występ zaliczył w drugim starciu finałowym. Wówczas zapisał na swoim koncie 27 punktów oraz rozdał kolegom dziewięć kluczowych podań. Zawodnik oprócz statuetki otrzymał w nagrodę wysokiej klasy zegarek, a po meczu fani długo prosili go o pamiątkowe zdjęcia.

- To niesamowite uczucie zdobyć miano MVP przed własną publicznością, ale to zasługa wszystkich w zespole. Największa naszą siłą było to, że w każdym momencie spotkania, w każdym meczu inny zawodnik mógł wziąć odpowiedzialność za drużynę i to robił to. Były lepsze i gorsze chwile, ale cel był zawsze jeden. Gdy doszliśmy do finału, to nie miałem wątpliwości, że wygramy

Kiedy rozegra mecze reprezentacja Polski?

Świeżo upieczony mistrz Polski nie ma zbyt wiele czasu na długi odpoczynek. Rozgrywający otrzymał powołanie na zgrupowanie reprezentacji, które rozpoczęło się w niedzielę w Krakowie. Kadra przygotowuje się do nadchodzących meczów w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Sportowiec przyznał szczerze, że czuje silne zmęczenie po trudnym sezonie, ale poradzi sobie z powrotem. Oczekuje teraz na decyzje sztabu szkoleniowego w kwestii ewentualnych dni wolnych.

- Dam radę, choć jestem poobijany i zmęczony. Można powiedzieć, że to był najtrudniejszy, najbardziej zacięty mecz, bo ostatni. Ile potrzebuję wolnego od trenera kadry Igora Milicicia? Tyle, ile dostanę. Oczywiście wiem, że to nie jest mi „obiecane”, ale taką mam nadzieję. Jestem w rytmie meczowym, więc myślę, że będzie mi łatwej w drużynie narodowej niż kolegom, którzy nie grali przez kilka tygodni

Obecnie reprezentacja prowadzi w tabeli swojej grupy eliminacyjnej ze znakomitym bilansem. Polska kadra wygrała dotychczas wszystkie rozegrane spotkania, co daje jej pozycję bezwzględnego lidera. Trzeciego lipca reprezentacja zmierzy się na wyjeździe z Austrią w Wiedniu. Z kolei szóstego lipca polscy koszykarze zagrają z reprezentacją Holandii przed własną publicznością w Krakowie. Nasza drużyna ma już niezależnie od wyników zapewniony awans do drugiej fazy kwalifikacji mistrzostw świata Katar 2027.