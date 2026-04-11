2. Ekstraliga żużlowa. Kto triumfował w zaciętym starciu ROW – Polonia?

Abramczyk Polonia Bydgoszcz pokonuje Innpro ROW Rybnik

W ramach rozgrywek 2. Ekstraligi żużlowej doszło do konfrontacji pomiędzy zespołami Innpro ROW Rybnik i Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Spotkanie na rybnickim torze od początku zapowiadało się niezwykle interesująco, gromadząc liczne grono fanów czarnego sportu. Obie drużyny są znane z ambitnej jazdy i chęci walki o każdy punkt, co zwiastowało emocje do samego końca. Rywalizacja w tej lidze jest zawsze bardzo zacięta, co potwierdziło to starcie.

Ostatecznie to zespół Abramczyk Polonia Bydgoszcz zwyciężył z Innpro ROW Rybnik, uzyskując wynik 47:43. Mecz charakteryzował się zmiennym przebiegiem, a poszczególne biegi dostarczały wielu zwrotów akcji. Kibice byli świadkami wielu pasjonujących pojedynków na torze, które miały wpływ na końcowy rezultat. To ważne zwycięstwo dla bydgoskiej drużyny w kontekście ligowej tabeli.

Kto zdobył najwięcej punktów w Rybniku?

Najskuteczniejszym zawodnikiem Innpro ROW Rybnik okazał się Jan Kvech, który zdobył imponujące 14 punktów dla swojej drużyny. Tuż za nim uplasował się Jesper Knudsen z 13 punktami, co świadczy o jego dobrej dyspozycji na torze. Patryk Wojdyło dorzucił do dorobku gospodarzy 8 punktów, przyczyniając się do walki o jak najlepszy wynik. Pozostali zawodnicy, tacy jak Jakub Jamróg, Wiktor Lampart i Kacper Tkocz, również punktowali, choć w mniejszym stopniu.

W drużynie Abramczyk Polonii Bydgoszcz liderem był Krzysztof Buczkowski, zdobywając 13 punktów. Solidne wsparcie zapewnił mu Szymon Woźniak z 8 punktami oraz Wiktor Przyjemski, który zapisał na swoim koncie 7 oczek. Tom Brennan, Kacper Andrzejewski i Kai Huckenbeck także punktowali efektywnie, budując przewagę gości. Co więcej, w piętnastym biegu Jan Kvech ustanowił nowy rekord rybnickiego toru, osiągając czas 63,29 sekundy, co jest wyjątkowym osiągnięciem.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.