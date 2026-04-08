16 lat temu okrzyknięto ją "Miss Mundialu". Larissa Riquelme dziś jest po czterdziestce i lśni!

Larissa Riquelme: od lokalnej modelki do globalnej sensacji

Przed turniejem w RPA Larissa Riquelme cieszyła się już rozpoznawalnością w ojczystym Paragwaju jako aktorka i modelka. Jednak to właśnie mistrzostwa świata w 2010 roku przyniosły jej międzynarodową sławę. Fotografie atrakcyjnej fanki w barwach narodowych, z charakterystycznie umieszczonym telefonem, zdominowały przekazy medialne. Dziennikarze szybko nadali jej tytuł „Miss Mundialu”. Emocje wokół niej sięgnęły zenitu, gdy zadeklarowała, że – wzorem słynnej obietnicy Diego Maradony – przebiegnie nago ulicami stolicy wymalowana w barwy Paragwaju, jeśli jej drużyna awansuje do półfinału. Chociaż zespół pożegnał się z turniejem na etapie ćwierćfinału, Riquelme zrealizowała swój plan w innej formie, pojawiając się na okładce brazylijskiej edycji magazynu „Playboy” we wrześniu 2010 roku.

Miss Mundialu 2010 wciąż na fali. Co dziś robi Larissa Riquelme?

Paragwajka błyskawicznie zmonetyzowała swoją nagłą popularność. Jeszcze w tym samym roku została najlepiej zarabiającą modelką w swoim kraju. Szybko posypały się kontrakty reklamowe, w tym z producentem dezodorantów Axe – marką, którą promowała na własnym ciele w trakcie trwania mundialu. Niedługo później wystąpiła w argentyńskiej wersji programu „Taniec z Gwiazdami” (Bailando por un Sueño), co jeszcze bardziej umocniło jej pozycję w latynoamerykańskim show-biznesie. Gościła w wielu formatach telewizyjnych i na okładkach czasopism, pokazując, że jej sława nie jest tylko przelotnym zjawiskiem.

Obecnie Larissa Riquelme to prężnie działająca bizneswoman i osoba medialna. 41-letnia gwiazda sprawnie odnalazła się w dobie mediów społecznościowych. Jej profile na Instagramie i TikToku śledzą miliony internautów, z którymi na bieżąco dzieli się kulisami swojego życia prywatnego i zawodowego. Nadal kontynuuje karierę w modelingu i udziela się w paragwajskich mediach, szczególnie angażując się w wydarzenia związane z występami reprezentacji narodowej. Jej ścieżka kariery pokazuje, że tytułowa „Miss Mundialu” potrafiła zaadaptować się do współczesnych realiów i wciąż potrafi utrzymać zainteresowanie publiczności!

