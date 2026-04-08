PILNE: Agent Roberta Lewandowskiego w Barcelonie! Kluczowe rozmowy!

Spis treści Pini Zahavi rozpoczął negocjacje. Przyszłość Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie

Pini Zahavi rozpoczął negocjacje. Przyszłość Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie

Znany agent piłkarski przyleciał do Katalonii, aby przeprowadzić kluczowe rozmowy z zarządem.

Na stole leżą kwestie przedłużenia współpracy z polskim napastnikiem oraz szkoleniowcem pierwszego zespołu.

Fani zastanawiają się, czy obie gwiazdy zwiążą się z klubem na kolejne lata.

Jak informuje dziennik "Mundo Deportivo", wizyta słynnego agenta na Półwyspie Iberyjskim ma podwójne znaczenie. Pini Zahavi zamierza jednocześnie zadbać o interesy dwóch swoich najważniejszych klientów pracujących dla FC Barcelony. Izraelczyk jest bowiem menedżerem nie tylko Roberta Lewandowskiego, ale reprezentuje również interesy trenera Hansiego Flicka.

Agent pojawi się dzisiaj na trybunach Spotify Camp Nou, by obejrzeć szlagierowe starcie Ligi Mistrzów pomiędzy gospodarzami a Atlético Madryt. Pobyt w mieście to doskonała okazja do spotkań z klientami. Obecna umowa niemieckiego szkoleniowca obowiązuje do końca czerwca 2027 roku, jednak władze hiszpańskiego klubu już teraz pragną podpisać z nim dłuższe porozumienie. Trener dotychczas unikał długoterminowych kontraktów, by móc w pełni skupić się na pracy sportowej. Przed właściwymi negocjacjami z zarządem menedżer ma ustalić z nim wspólną strategię.

Priorytetowym punktem rozmów jest również sytuacja polskiego snajpera, którego obecny kontrakt wygasa z końcem czerwca. W kuluarach mówi się o ofertach z takich klubów jak Juventus, AC Milan, Chicago Fire, a także z ligi saudyjskiej. Mimo tak szerokiego wyboru, Robert Lewandowski preferuje pozostanie w zespole wicemistrza Hiszpanii i jest w stanie zaakceptować obniżkę pensji. Najpierw jednak musi zapoznać się z oficjalną propozycją finansową klubu, co jest głównym powodem przylotu jego agenta.

