113 goli Jesusa Imaza w ekstraklasie. Czyj rekord wyrównał napastnik Jagiellonii?

Awans Hiszpana w klasyfikacji strzelców

Piłkarz Jagiellonii Białystok powiększył swój imponujący dorobek bramkowy w najwyższej klasie rozgrywkowej. W przegranym 1:2 wyjazdowym spotkaniu przeciwko drużynie Górnika Zabrze zawodnik zdołał wpisać się na listę strzelców. Dzięki temu celnemu trafieniu Jesus Imaz ma już na swoim koncie 113 goli. Ten wynik pozwolił mu awansować na szesnastą pozycję w zestawieniu najskuteczniejszych zawodników w historii. Tym samym zrównał się punktowo z legendarnym Andrzejem Jarosikiem.

Trzydziestosześcioletni napastnik z Półwyspu Iberyjskiego występuje na polskich boiskach od 2017 roku. Początkowo reprezentował barwy krakowskiej Wisły, dla której zdobył czternaście ligowych bramek. Na początku 2019 roku zdecydował się na transfer do zespołu z Podlasia. Pozostałe 99 trafień zapisał na swoim koncie już jako czołowy zawodnik Jagiellonii Białystok. Jego pozycja w lidze od lat pozostaje niezachwiana, co potwierdzają regularne występy.

Kto prowadzi w historycznym zestawieniu snajperów?

Członkostwo w prestiżowym „Klubie 100” wymaga zdobycia przynajmniej stu bramek w polskiej lidze. Hiszpański snajper dołączył do tego elitarnego grona dokładnie 17 sierpnia 2025 roku. Zgromadzenie tak pokaźnej liczby trafień zajęło mu ponad osiem lat występów na krajowych boiskach. Warto zauważyć, że jest on jednym z nielicznych obcokrajowców w czołówce tego zestawienia. Awansując na wyższe pozycje, systematycznie goni największe polskie gwiazdy futbolu.

Na samym szczycie zestawienia wszech czasów znajduje się absolutny rekordzista tych rozgrywek. Niedoścignionym liderem historycznej klasyfikacji pozostaje Ernest Pohl z fenomenalnym wynikiem 186 trafień. Drugie miejsce w tym rankingu zajmuje wybitny gracz Lucjan Brychczy, który zgromadził na swoim koncie 182 bramki. Trzecia lokata należy obecnie do Tomasza Frankowskiego, legitymującego się dorobkiem 168 goli. Dystans do liderów jest spory, ale hiszpański napastnik nieustannie poprawia swój wybitny rezultat.