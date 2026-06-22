Wiele osób jest zaskoczonych, gdy słyszy w prognozie pogody, że lato już trwa, podczas gdy kalendarz wskazuje dopiero połowę czerwca. To zamieszanie wynika z faktu, że początek najcieplejszej pory roku wyznaczany jest na trzy różne sposoby. Podczas gdy meteorolodzy wkładają letnie koszule już pierwszego dnia czerwca, fani astronomii wyczekują konkretnego ustawienia słońca, a tradycjonaliści spoglądają na sztywne daty w kalendarzu ściennym.

Lato meteorologiczne na półkuli północnej zaczyna się zawsze 1 czerwca i trwa do 31 sierpnia. Jest to termin sztucznie ustalony przez Światową Organizację Meteorologiczną, aby ułatwić życie klimatologom. Dzięki temu, że pory roku pokrywają się z pełnymi miesiącami kalendarzowymi, specjaliści mogą łatwiej prowadzić porównawcze statystyki pogodowe i analizować zmiany klimatu bez konieczności przeliczania ruchomych dat astronomicznych.

Z kolei kalendarzowe lato co roku niezmiennie przypada na 22 czerwca. To stała data, którą znajdziesz w każdym notesie czy kalendarzu zdzieraku. Warto jednak wiedzieć, że jest ona umowna i nie uwzględnia aktualnych cykli słonecznych. Dlatego często zdarza się, że astronomiczny początek lata, wynikający z ruchu ziemi wokół słońca, wypada dzień wcześniej lub w innym momencie niż ten oficjalny, kalendarzowy zapis.

Astronomiczne przesilenie 2026: Słońce na niebie przez 17 godzin

W 2026 roku astronomiczne lato rozpoczyna się w niedzielę 21 czerwca o godzinie 10:26. To właśnie wtedy nastąpi letnie przesilenie, czyli moment, w którym oś obrotu ziemi jest maksymalnie wychylona w stronę słońca. Dla ciebie oznacza to najdłuższy dzień i najkrótszą noc w całym roku. To wyjątkowy czas, kiedy zmrok zapada bardzo późno, a świt budzi nas już po kilku godzinach odpoczynku.

Długość tego wyjątkowego dnia nie jest jednakowa dla wszystkich mieszkańców Polski. Na południu kraju, na przykład w Tatrach, dzień potrwa nieco ponad 16 godzin. Jeśli jednak planujesz spędzić ten czas na plażach Bałtyku, nacieszysz się promieniami słońca znacznie dłużej. Na północy kraju dzień sięgnie blisko 17 godzin i 20 minut, co daje ponad godzinę różnicy między krańcami Polski. To właśnie tam zjawisko jasnych nocy jest najbardziej odczuwalne.

Noc Kupały czy noc świętojańska? Koniec z myleniem tych dat

Często używamy tych nazw zamiennie, ale w rzeczywistości to dwa zupełnie inne święta o różnej genezie i datach. W 2026 roku różnica ta będzie bardzo wyraźna, bo oba wydarzenia dzieli kilka dni. Noc Kupały, nazywana też sobótką, to święto przedchrześcijańskie, ściśle powiązane z naturą i astronomicznym przesileniem letnim. Przypada ono zawsze w najkrótszą noc roku, czyli w tym przypadku z 21 na 22 czerwca.

Z kolei noc świętojańska to święto chrześcijańskie, które zostało ustanowione jako próba adaptacji dawnych, pogańskich zwyczajów przez kościół. Jest to wigilia urodzin św. Jana Chrzciciela i ma stałą datę w kalendarzu liturgicznym. Niezależnie od układu planet, noc świętojańska przypada zawsze z 23 na 24 czerwca. Jeśli więc planujesz udział w tradycyjnych obrzędach, musisz pamiętać, że oba terminy nie oznaczają tej samej nocy.

Wianki, ogniska i poszukiwanie miłości. Jak witano lato w dawnej Polsce?

Dawni Słowianie wierzyli, że czas przesilenia to moment największej mocy żywiołów: ognia i wody. Noc Kupały była przepełniona magią i obrzędami, które miały zapewnić zdrowie oraz pomyślność. Jednym z najbardziej widowiskowych zwyczajów były skoki przez ogniska. Wierzono, że płomienie mają moc oczyszczającą, a udany skok nad żarem dawał siłę, chronił przed złymi urokami i sprzyjał płodności młodych par.

Równie ważne co ogień były rytuały związane z wodą. Puszczanie wianków na rzeki czy jeziora można nazwać dawną, słowiańską aplikacją randkową. Dziewczęta wplatały w nie zioła o magicznym znaczeniu, a chłopcy próbowali je wyłowić. Jeśli twój wianek został złapany przez właściwą osobę, wróżyło to szybki ślub i szczęśliwą miłość. Dziś te tradycje powracają w formie miejskich festiwali, pozwalając nam na nowo odkrywać nasze korzenie w radosnej, letniej atmosferze.

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