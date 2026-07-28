Rząd szykuje zmiany w opłacie uzdrowiskowej. Hotele i sanatoria alarmują o nowych obciążeniach

Projekt ustawy zakłada, że to przedsiębiorcy świadczący usługi noclegowe będą odpowiedzialni za pobór i rozliczanie opłaty uzdrowiskowej.

Unia Uzdrowisk Polskich ostrzega, że nowe przepisy nałożą na hotele i sanatoria dodatkowe obowiązki oraz ryzyko odpowiedzialności finansowej.

Poseł pyta ministerstwo o powody zmiany, brak konsultacji z branżą oraz o finansowe konsekwencje dla przedsiębiorców.

Nowe obowiązki dla hoteli i sanatoriów. Co zakłada rządowy projekt?

Poseł Marek Tomasz Hok, powołując się na stanowisko Unii Uzdrowisk Polskich, zwraca uwagę na projektowane zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Zakładają one odejście od obecnego modelu poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa. W zamian podmioty świadczące usługi zakwaterowania, takie jak hotele, pensjonaty czy sanatoria, mają otrzymać status płatników tej opłaty.

W praktyce oznacza to, jak czytamy w interpelacji, przeniesienie na przedsiębiorców szeregu nowych obowiązków. Będą oni musieli prowadzić szczegółowe rejestry, samodzielnie rozliczać należności oraz ponosić pełną odpowiedzialność za ewentualne błędy. Co więcej, zmiana ta wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności majątkowej i karno-skarbowej za zobowiązania osób trzecich, czyli turystów i kuracjuszy.

Branża uzdrowiskowa alarmuje: wzrost kosztów i brak konsultacji

Według informacji przytoczonych przez posła, proponowane rozwiązania budzą istotne wątpliwości w branży. Unia Uzdrowisk Polskich alarmuje, że założenia projektu nie były konsultowane z reprezentatywnymi organizacjami sektora uzdrowiskowego, mimo że zmiany dotyczą go bezpośrednio.

Zdaniem UUP, na które powołuje się parlamentarzysta, projektowane zmiany mogą prowadzić do wzrostu kosztów funkcjonowania podmiotów leczniczych, sanatoriów oraz przedsiębiorców hotelarskich. Obciążenie ich dodatkowymi zadaniami administracyjnymi i finansowymi może negatywnie wpłynąć na ich działalność.

Poseł pyta ministra o powody i skutki planowanych zmian

W związku z obawami branży poseł Marek Tomasz Hok skierował do ministra finansów i gospodarki serię pytań. Chce dowiedzieć się, z jakich powodów rząd proponuje zastąpienie obecnego modelu inkasa nowym, w którym to przedsiębiorcy stają się płatnikami.

Parlamentarzysta pyta również, czy w toku prac nad projektem przewidziano udział przedstawicieli branży uzdrowiskowej. Kluczowe pytania dotyczą także organizacyjnych i finansowych skutków nowych obowiązków dla firm oraz tego, jak po zmianach będzie wyglądał mechanizm rozliczania i przekazywania środków z opłaty do gmin uzdrowiskowych.

Interpelacja posła Marka Tomasza Hoka zwraca uwagę na potencjalne trudności, z jakimi mogą zmierzyć się przedsiębiorcy w miejscowościach uzdrowiskowych po wprowadzeniu nowych przepisów. Odpowiedź ministra finansów i gospodarki będzie kluczowa dla wyjaśnienia motywacji rządu oraz oceny, czy obawy branży zostały wzięte pod uwagę podczas prac legislacyjnych.