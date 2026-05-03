Rozkrusz to i rozsyp na trawniku. "Łyse placki" znikną w 2 tygodnie. Trawa będzie niczym zielony dywan

Dwa tygodnie i "łyse placki" na trawniku znikną. Rozkrusz drobno i rozsyp na trawie

Po zimie w naszym ogrodzie często pojawiają się "łyse placki" na trawniku. To zdecydowanie psuje wygląd murawy na naszym podwórku. A przecież chyba każdy pragnie, aby jego trawnik prezentował się niczym te widywane w magazynach ogrodniczych i był powodem zazdrości sąsiadów. Nic dziwnego, że zastanawiamy się, jak o niego dbać, aby się zazielenił i był gęsty, a sucha trawa zniknęła. Oprócz podlewania i koszenia, ważne jest też nawożenie. W tym celu warto zastosować popiół drzewny. Rozkrusz go na drobny pył i rozsyp równomiernie na trawniku, a za dwa tygodnie "łyse placki" znikną.

Domowy nawóz do trawy z popiołu drzewnego

Domowy nawóz do trawy z popiołu drzewnego jest prosty w przygotowaniu i stosowaniu. Rozdrobnij popiół drzewny na drobny proszek, a następnie rozsypuj go równomiernie na trawniku, w ilości około 1-2 kg na 100 m². Po rozsypaniu popiołu drzewnego, obficie podlej trawnik. Używaj tylko popiołu drzewnego pochodzącego z czystego drewna. Unikaj popiołu z węgla i innych materiałów opałowych. Dodatkowo przed zastosowaniem popiołu, sprawdź pH gleby. Jeśli pH jest powyżej 7, nie stosuj popiołu drzewnego.

Jak działa popiół drzewny na trawnik?

Popiół drzewny znakomicie zagęści trawę, gdyż jest bogaty w składniki odżywcze. Kluczem do sukcesu jest umiar i odpowiednie stosowanie. Popiół drzewny zawiera przede wszystkim potas, fosfor, wapń i magnez. Dodatkowo poprawia strukturę gleby, czyniąc ją bardziej przepuszczalną i napowietrzoną.

