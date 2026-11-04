Gwara śląska jest niezwykle bogata i różnorodna. Wszystko ze względu na regionalizmy, specyficzne struktury gramatyczne i środki stylistyczne, ale także neologizmy i onomatopeje. Największą rolę w jej kształtowaniu odegrały języki takie jak: polski, niemiecki, słowacki i morawski. Nic dziwnego, że wielu osobom może sprawiać trudność dogadanie się z mieszkańcem tego regionu. Szczególnie, że niektóre słowa kompletnie nie przypominają tych, które znajdują się w oficjalnym słowniku języka polskiego. Warto jednak nieco bardziej zagłębić się w gwarę, którą posługują się mieszkańcy śląska, by nie tylko otworzyć się na nowe, ale również zaskoczyć swoich znajomych. Wśród mieszkańców regionu istnieje takie przekonanie, że kto nie mówi po śląsku ten nie jest "prawdziwy hanys". Rozwiąż nasz quiz i sprawdź, czy zaliczasz się do tego grona!

Quiz z gwary śląskiej. Dogadasz się z rodzonym Ślązakiem? Pytanie 1 z 10 Co w gwarze śląskiej oznacza słowo "szmaterlok"? Miotłę Motyla Ścierkę Następne pytanie